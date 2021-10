Hace 25 años: La familia dice que nadie busca a la víctima de Bens

El periódico del 4 de octubre de 1996 abría su edición con las críticas de los padres a la Xunta de degradar los centros públicos, la búsqueda de Joaquín Serantes y las alegaciones del Depor para evitar el cierre de Riazor.









Nadie busca a la víctima de Bens, dice la familia

Los familiares de Joaquín Serantes López, desaparecido el pasado día 10 entre la avalancha del vertedero e Bens, visitaron ayer la zona afectada para comprobar cómo se desarrollaban las labores de rastreo. Eduardo Serantes, hermano del desaparecido, aseguró al comprobar los trabajos que aquello "no es una búsqueda, sino una limpieza". "No están mirando, no va a aparecer, aunque hoy (por ayer) ya hay tres personas vigilando", afirmó. Los familiares volvieron a tener problemas para acercarse al lugar, ya que los agentes de vigilancia no recibieron notificación del permiso municipal. Finalmente, pudieron llegar a una zona cercana y confirmaron sus sospechas: "Puede irse en cualquiera de esas grandes paladas sin que se entere nadie. Aunque hubiese un elefante, no lo encontrarían. Tenemos miedo de que dentro de seis o siete días nos digan que no lo han encontrado y por eso queremos adelantarnos".









Tres mil manifestantes se oponen al gran muelle carbonero

Unas 3.000 personas según la organización y mil según la Policía Local secundaron ayer la manifestación convocada por la asociación de vecinos "Oza" de A Gaiteira-Os Castros en contra de los polémicos proyetos, ya muy avanzados, de la Autoridad Portuaria. Los manifestantes corearon consignas contra la ampliación del muelle carbonero y la instalación de un sistema de descargas semicerrado y no cerrado como demanda el colectivo. Representantes de la asociación "Oza" recordaron, por enésima vez, las palabras del alcalde en enero de 1995. Francisco Vázquez señaló entonces que no permitiría la creación de un muelle de ete tipo porque, según sus palabras, "supondría un trastorno social y económico de primera magnitud".









El Sondeos del Norte, en el cole

Promocionar el baloncesto en los colegios es una de las iniciativas de la junta directiva del Club Basket Coruña. Esta semana comenzó a ponerse en marcha dicho programa. Para ello, componentes de la primera plantilla del club coruñés compartieron durante más de dos horas con alumnos del Colegio Curros Enríquez. Los jugadores regalaron a los niños camisetas y entradas para asistir al próximo encuentro del equipo en la Polideportiva de Riazor.





El Depor no ve causa para cerrar Riazor

El Deportivo remitió ayer un pliego de alegaciones al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, en respuesta al acta de Antonio Llonch Andreu, en la que el colegiado catalán que pitó el Deportivo-Rayo hacía constar que había sufrido un golpe por el impacto de una moneda lanzada desde la grada. El Depor cree que con un incidente leve procedería, en todo caso, una multa pero no el cierre del estadio.