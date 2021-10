Hace 25 años: Apertura del curso en la UDC y redes antibasura en O Portiño

El periódico del 2 de octubre de 1996 abría con al falta de financiación para las autovías gallegas, la apertura del curso en la UDC y la instalación de redes antibasura en O Portiño.









Carrillo llama a la concordia al recuperar su peluca

El ex secretario general del PCE Santiago Carrillo recogió ayer de manos del ex ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, con quien compitió en ironía y socarronería, la peluca y otros enseres personales, con los que fue detenido el 22 de diciembre de 1976, destacando que en España pueden pasar muchas cosas pero las pelucas ya no son necesarias porque los adversarios políticos ya no son enemigos. Carrillo se negó a posar con la peluca: "Ni hablar del peluquín, porque no he venido a hacer teatro". El veterano dirigente comunista, al abrir el paquete que le entregó Martín Villa, subrayó que al igual que ocurrió en la transición, también ahora los españoles necesitan ser capaces de entenderse.





Francisco Vázquez avala a Abel Caballero como candidato a la Xunta

El secretario general del Partido dos Socialistas de Galicia, Francisco Vázquez, aseguró que la presentación de la candidatura del presidente de su formación, Abel Caballero, como candidato socialista a la presidencia de la Xunta le ha resultado profundamente satisfactoria, ya que, consideró, es un gran político con muchos años de experiencia.





Reanudan la búsqueda del desaparecido en Bens

La búsqueda de Joaquín Serantes López, compañero de RNE desaparecido el pasado día 10 bajo la avalancha de basura que se desprendió en el vertedero de Bens, se retomó finalmente después de que los técnicos comprobasen la inexistencia de riesgo en lparte de la zona afectada. La familia del afectado, que había manifestado sus quejas por el retraso en la búsqueda, visitó en la mañana y tarde de ayer el lugar al tener conocimiento de los nuevos trabajos. La instalación de una barrera de red en la cala de O Portiño finalizó ayer por la tarde. Esta malla de nylon de alta resistencia evitará que los residuos del vertedero lleguen al mar. Con esta medida, la ensenada queda totalmente cerrada para reducir el riesgo de contaminación en la fauna marina.









Meilán abre el curso reclamando dinero

La incertidumbre sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con el que se regirán las universidades gallegas en los próximos años planeó ayer en el acto de inauguración oficial del nuevo curso académico 96-97. El rector coruñés, José Luis Meilán Gil, se pronunció claramente sobre la necesidad de elaborar un nuevo plan de financiación y de poner al día las cuentas del vigente que, según sus propias palabras, "no están claras ni completas".









Barral: "Contra el Fabril jugaría hasta cojo"

El Fabril acude el próximo fin de semana a Oviedo para enfrentarse al filial asturiano. En las filas ovetenses, Barral, en otra época jugador del Fabril y que la última temporada cuajó una excelente campaña en el Cerceda que despertó el interés del conjunto que preside Eugenio Prieto. La visita "no es un partido cualquiera". "Sí es un rival más, pero yo no puedo olvidarme de que ahí jugué varias temporadas y que conozco muy bien el equipo", afirma. "Esta última semana ante el Celta B sufrí una contractura que me puede impedir jugar pero este es un partido que me gustaría jugar incluso lesionado; por jugar, lo haría hasta cojo", añade.