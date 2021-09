Hace 25 años: El enfriamiento de Bens, posible solución al hedor

El periódico del 27 de septiembre de 1996 el periódico llevaba a portada el enfriamiento de Bens, como posible solución al hedor.









Un plan de choque paliará el mal olor del vertedero

El Ayuntamiento de La Coruña, ante el olor que se sufre en la ciudad, ha puesto en marcha un plan de choque medioambiental para limitar el hedor y evitar cualquier perjuicio al ecosistema. Así desde ayer se viene depositando arena de jabre sobre la basura retirada de la cúpula de la montaña del vertedero de Bens, así como sobre los residuos que se están removiendo. Esta medida, que se aplicará mientras se desarrollen los trabajos, frenará la pestilencia, aunque no garantiza la eliminación total del mal olor, sobre todo cuando el viento sople del noroeste. El alcalde, Francisco Vázquez, explicó que las medidas paliarán, dentro de las circunstancias que se viven, la sensaci´n de asco que sufre la ciudadanía en los últimos días.









La mancomunidad seguirá vertiendo en Bens

Todos los ayuntamientos de la Mancomunidad de La Coruña presentarán en el pleno una resolución de urgencia que pida para O Portiño la declaración de zona catastrófica. Es uno de los compromisos acordados ayer en la reunión que celebraron en el Palacio Municipal los diez alcaldes que integran el foro. La mancomunidad integrada por La Coruña, Oleiros, Sada, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Arteixo, vierte en Bens los residuos urbanos que cada día generan sus más de 400.000 habitantes. Los munícipes acordaron continuar utilizando el vertedero para garantizar la recogida regular de los desechos, aunque se realizarán en una nueva zona del basurero.









Las asociaciones de vecinos piden "sensibilidad" con los desalojados

Los representantes de las asociaciones vecinales que ayer se reunieron con la concejala de Asuntos Sociales, Marián Ferreiro, solicitaron "la mayor sensibilidad en el trato a los afectados" por el desalojo y que se encuentran en el pabellón. La comisión de afectados interpondrá mañana una denuncia contra la concejala de Asuntos Sociales "por calumnias".









El servicio de bus del campus a los barrios empieza en octubre

El nuevo servicio de autobús de retorno desde el campus a los barrios al mediodía comenzará a funcionar la próxima semana, según confirmó el gerente de la Compañía de Tranvías, José Prada. La concesionaria de autobuses ha recibido ya la confirmación del departamento municipal de Tráfico y se lo ha comunicado al vicerrector de Estudiantes, Manuel González Sarceda. Prada señaló que esta línea entrará en servicio con el comienzo de curso y recogerá a los estudiantes en las paradas sobre las 14.15 horas. Está previsto poner un autobús para los itinerarios menos frecuentados y dos para los trayectos con más demanda de universitarios, como es la ronda de Outeiro.









Con el oro en el cuello

Un día del mes de julio, Cristina Fernández Cid despertó y se encontró en Grado, en una concentración del equipo nacional de hockey sobre patines. Meses después, el sueño continuó y lo siguiente que recuerda es una caipirinha en la mano y una medalla de oro colgada del cuello. Era campeona del Mundo. La jugadora del INEF regresó hace unos días de Brasil con la medalla: "Todavía no he tenido tiempo para pensar lo que había conseguido, no sé si seré capaz de responder a las expectativas creadas en mi entorno".