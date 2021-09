El BNG pide al Gobierno local un servicio de transporte “adecuado” para los alumnos de Filología

El BNG pide al Ayuntamiento que se proporcione “un servizo axeitado” a los estudiantes de Filología y Turismo tras recortarse prestaciones en el campus de A Zapateira debido a unas obras.





“Unha obra necesaria, a reparación do firme na vía pública, está a ser aproveitada pola Compañía de Tranvías para recortar os servizos na liña UDC, o que prexudica o estudantado de Filoloxía e de Turismo. A obra, a cargo do Concello, provoca a desviación do percorrido habitual da liña UDC do transporte público urbano”, critica la edil Avia Veira.





En concreto, señala Veira, el bus ya no sube a la facultad, “co que o seu alumnado ten que baixarse na parada que agora mesmo se realiza preto da Etsac e subir a pé a empinada costa”.