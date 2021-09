Betanzos destina otros 54.000 euros a un plan de ayudas específicas para el comercio local

El Ayuntamiento de Betanzos destina otros 54.000 euros a ayudas, en este caso específicas para el comercio como uno de los sectores afectados por la crisis económica a raíz del covid, dentro del plan denominado Reactiva Betanzos.





La alcaldesa, María Barral, explicó que se trata de un “programa específico de apoio ao comercio para a anualidade 2021 e o seu obxectivo principal é a reactivación e o mantemento da actividade económica e do emprego nestes sectores estratéxicos de desenvolvemento socioeconómico no Concello, como é o sector do pequeno comercio, que están a verse gravemente afectados pola crise derivada da pandemia”, indicó la primera edil de Betanzos.





Estas ayudas se unen a las del anterior programa que el municipio ya concedió a la hostelería y el comercio con unos 400 000 euros entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos en 2020; otros 96.000 euros de este año que el municipio sumó a la ayuda de la Xunta para la hostelería.





El programa tiene una cantidad de 54 000 euros, y se financiará con fondos propios del Ayuntamiento de Betanzos. El importe fijo será de 500 euros por persona beneficiaria.