La sede la Diputación acogió ayer la presentación del 5º EcoRallye A Coruña, prueba valedera para el Campeonato de España de Energías Alternativas, que pasará mañana y el domingo por las carreteras de 21 concellos de la provincia, con salidas y llegadas en la ciudad herculina.



El evento fue presentado en la sede de la institución provincial en un acto que contó con la asistencia del presidente, Valentín González Formoso, la diputada de Deportes, Cristina Capelán, la concejala de Deportes de A Coruña, Mónica Martínez, el presidente de la Escudería Coruña, organizadora de la prueba, Alberto González, el director de la carrera, José Manuel Valeiro, y el expiloto de rallies Luis Moya.



González Formoso destacó que el EcoRallye A Coruña es la única prueba de sus características que se celebra en Galicia y le auguró “un gran futuro” a este tipo de carreras, “que tendrán cada vez un papel más destacado”.



A Capela, A Coruña, A Laracha, Abegondo, Arteixo, As Pontes, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, Carballo, Carral, Cerceda, Coirós, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Pontedeume, Sada y Vilarmaior son los concellos elegidos para el paso del recorrido, “allegando el vehículo eléctrico a las zonas rurales donde menos se ven”, afirmó el director de la carrera.









Premio al bajo consumo





José Manuel Valeiro exlpicó que en la carrera “no se premia la velocidad, sino la regularidad y los bajos consumos de los vehículos” y explicó algunos detalles innovadores de la prueba, como que la cronometrada se realizará vía GPS.



Pero, ¿qué es un EcoRallye? Es un test de conducción de regularidad puntuable para el Campeonato de España de Energías Alternativas. La parte principal de la competición es la evaluación de la capacidad de los participantes para conducir durante todo el itinerario valiéndose de sus mejores técnicas de eco-conducción e intentando consumir la menor cantidad posible de energía.



Para mantener la igualdad en la competición, se exige a los participantes respetar con precisión los tiempos establecidos por la organización. Para ello se establecen una serie de tiempos ideales consecutivos para medir el movimiento de los coches de un control horario a otro y también para medir su capacidad de conducir a través de todos los tramos de regularidad con una velocidad constante y precisa.



Las particularidades del EcoRallye sedujeron a Luis Moya, copiloto de Carlos Sainz durante 15 años en el Campeonato del Mundo de rallys, desde 1988 hasta 2022. El coruñés opinó que el problema de los vehículos eléctricos es de “infraestructuras” y no de “autonomía”.



Moya, bicampeón del mundo de rallys, confesó que “no creía que este tipo de pruebas” de vehículos eléctricos en los que se tiene en cuenta la regularidad y el consumo, “podían ser tan apasionantes”.



“Tienes que estar muy concentrado porque no es nada fácil lograr la regularidad”, apuntó el coruñés, que se mostró “encantado” de que esta carrera se dispute en la provincia coruñesa.



Moya aseguró que, en su opinión, “el problema del vehículo eléctrico es la infraestructura, no la autonomía” y lo razonó: “cuando viajamos con un vehículo de gasolina no nos preocupamos de la autonomía, porque sabemos que siempre hay una gasolinera cerca”.



Y esa es otro objetivo del EcoRallye: animar a los pilotos a cambiar sus hábitos de conducción, priorizando la protección del medio ambiente y a la sostenibilidad del sector.