El Deportivo Liceo, Verde esperanza

El duelo entre el Calafell y el Alcoi abrirá hoy (20.30 horas) un curso liguero 2021/2022 que recupera los playoffs y se presenta, sobre el papel, más igualado que los precedentes, fundamentalmente porque el defensor del título, el FC Barcelona, ya ha empezado a notar la crisis económica del club.



Un inicio que para el Deportivo Liceo y para su primer rival, el Lleida, deberá esperar, puesto que el partido ha sido aplazado por la disputa de la Continental Cup, en la que el equipo catalán se medirá al Sporting de Portugal.



Un Liceo que viene de dar el primer aviso a su sempiterno rival, al que superó por 3-2 en la final de una Supercopa donde el conjunto azulgrana las pasó canutas para deshacerse en semifinales del Noia. Fue la tercera victoria verdiblanca en los tres últimos duelos con el campeón de 19 de las 22 OK Ligas disputadas este siglo.









Uno menos





Habituado a fichar lo mejor de lo mejor casi cada verano, el Barça ha perdido potencial por primera vez en muchos años. La única novedad es la salida de Pablo Álvarez al Benfica tras no llegar a un acuerdo para renovar a la baja.



Adiós a un jugador que en las últimas cinco campañas ha sido dos veces máximo goleador, dos segundo y una –la pasada– cuarto. Adiós a 40.8 dianas de media por campaña en este lustro, una cosecha complicada de paliar aunque tengas a Joao Rodrigues y a Helder Nunes. Aun así, el potencial que maneja Edu Castro es demoledor.



Por el contrario, el Liceo se ha hecho con el ‘pichichi’ y MVP liguero vigente, Alex Rodríguez, que anotó 52 tantos con la rojinegra del Reus Deportivo, y con otro internacional español, Jordi Burgaya, procedente del Forte dei Marmi italiano. Arsenal más que sobrado para cubrir la salidas de Franco Platero, Fabri Ciocale y Facu Bridge.



Juan Copa ha montado un grupo muy sólido, construido desde la defensa (fue el menos goleado el pasado curso), pero con mimbres de muchos quilates a la hora de atacar, y más ahora con las dos incorporaciones. Un gran plantel que buscará el octavo entorchado de la regularidad, que el Liceo no cata desde la 12/13.



Certificado que puede tutear –y mucho más– cara a cara al Barça, la más que posible clave del éxito estará en evitar los traspiés inesperados en canchas asequibles, aunque en esta campaña los playoffs suponen un pequeña red de seguridad.



Sobre el papel, un cuarteto de equipos batallará por completar el podio. El último en hacerlo fue el Caldes, que ha perdido a Sergio Miras... y por un claro 5-1 ante el Liceo en semifinales de la Supercopa. Xevi Gurri es su único fichaje.







Buenos refuerzos









El Noia, sexto clasificado en la 20/21, es el que mejor se ha movido en el mercado: el guardameta Blai Roca, el goleador Eloi Mitjans y el gran Jordi Bargalló –regresa a la OK Liga con 41 años y tras cinco en Portugal–, para cubrir los importantes huecos dejados por Martín Zapater y Pol Manrubia. En la Supercopa tuvo contras las cuerdas al Barça durante gran parte del encuentro.



El cuarto clasificado, el Reus, ha perdido a dos pesados pesados, Alex Rodríguez y Romà Bancells, y se ha hecho con David Gelmà (30 tantos la campaña pasada con el Girona) y el italiano Francesco Compagno, y ha recuperado al coruñés Pablo del Río, que anotó 17 dianas como cedido en el Vendrell. El Lleida, quinto, sigue con los mismos salvo el meta suplente Gerard Folguera, que ha dejado el hockey.



Y poco más. Los otros ocho equipos, dos menos que el curso precedente, jugarán por conseguir plaza en la Copa del Rey (la juegan los ocho primeros al final de la primera vuelta), en las eliminatorias por el título (los ocho primeros al final de la fase regular), en la WS Cup (se clasifica el noveno, puesto que se decidirá en la segunda fase) y por evitar el descenso (bajan los dos últimos de la regular y el perdedor de un playout entre el undécimo y el decimosegundo), ya que meterse entre los seis primeros parece poco menos que una utopía.



En este segundo grupo sobresalen dos históricos en vías de regresar a los puestos de cabeza, el Voltregá y el Igualada, el Palafrugell y el Girona, otros dos que han pescado bien. Al cuadro blanquinegro llegan Bancells, el meta internacional Xavi Puigbí y el coruñés Adrián Candamio, máximo goleador del Grupo Norte de la OK Liga Plata en la 18/19. La escuadra rojiblanca se ha hecho con Carles Sánchez, Gerard Rovira, Marc Vázquez, Miguel Fortunato y Moi Aguirre para paliar la salidas de Gelmà, Marçal Coll, Humberto Mendes, Gurri y Alex Joseph.