Hace 25 años: Los vecinos no volverán a O Portiño sin informe sanitario y cae una grúa sobre tres casas en Sada

El periódico del 18 de septiembre de 1996 llebaba a su portada el enfado de los vecinos de O Portiño, que no regresarán a sus casas sin un informe sanitario, el inicio del juicio por el asesinato de Claudio San Martín y el accidente causado por una grúa, que cayó sobre tres casas en Sada.





Eduardo Serra investigará si el Cesid hizo experimentos con mendigos

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, declaró ayer en Valencia a un grupo de periodistas al término de la cumbre hispano-italiana que "hay que contrastar" la información sobre los supuestos experimentos realizados con mendigos por el Cesid, "para ver lo que tiene de cierto y lo que no". Así, no confirmó ni desmintió la información publicada ayer por el diario "El Mundo", argumentando que sólo la había leído por encima. El periódico informaba sobre una operación, denominada "Urbión-Bombilla-Mudo", que comenzó con el secuestro de tres indigentes, a quienes se administró el somnífero que después se emplearía con Josu Ternera, lo que provocó la muerte de uno de los mendigos.









Zara aspira a convertirse en la gran multinacional textil de España

El grupo textil gallego Inditex, propietario de las firmas de Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Kiddys Class y Bershka, tiene previsto invertir el monto de noventa mil millones de pesetas hasta 1998 con el objetivo de expansionarse en los mercados internacionales en los que, el año pasado, obtuvo ventas superiores a los cuarenta mil millones de pesetas. Ante este éxito, Inditex aspira a conseguir que la mitad de sus ventas procedan de las exportaciones, según informaciones del rotativo económico "Expansión", y convertirse así en la gran multinaiconal española del sector textil. Inditex, que tiene presencia en ocho países a través de las más de cien tiendas que posee en sus distintas cadenas de distribución, se plantea como objetivo inmediato penetrar en el mercado textil de Israel y Japón, países en los que abrirá nuevos establecimientos durante el presente año.





Isabel II da permiso al príncipe Carlos para que vea a Camilla Parker

El príncipe Carlos de Inglaterra, de 47 años, recibió de su madre, la reina Isabel II, permiso para continuar viendo a Camilla Parker Bowles, de 49 años, pero sólo en privado, según reveló ayer el periódico "The Sun". El periódico precisa que el heredero de la corona británica aceptó las condiciones de la Reina, a quien aseguró que Camilla tampoco asistirá a las reuniones tradicionales de la familia real.









Mil coruñeses "pasan el trago" de selectividad

Cerca de mil coruñeses afrontan las pruebas de selectividad con pesimismo y desánimo, ya que está cerrado el acceso a la mayoría de las titulaciones que se imparten en el campus coruñés. El pistoletazo de salida correspondió a Filosofía, en la que volvió a caer un texto de Kant.





Un muro de contención evitará nuevos derrumbes en Bens

Los trabajos en el vertedero de Bens se reanudaron en la noche de ayer con plena seguridad humana. Sin embargo, el informe geológico elaborado en la noche del pasado lunes por los técnicos determinó una variación en el plan a seguir: si bien hasta el desalojo de los habitantes de O Portiño el operativo se centraba en la búsqueda del desaparecido, Joaquín Serantes, ahora el esfuerzo tiene como único fin controlar un nuevo desprendimiento. "Los expertos han recomendado sacar peso de la montaña de basura por la parte de arriba y crear un dique de contención por los laterales con la maquinaria llegada desde Meirama y As Pontes. Además, se creará un muro antes de la playa de O Portiño para así llegar al sellado definitivo del vertedero", explicó Francisco Vazquez tras la reunión que mantuvo con el delegado del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, y el conselleiro de Xustiza e Interior, Xesús Palmou. "Si todo sale bien, en ocho meses nadie sabrá que allí había un basurero, siempre teniendo presente la desgracia de haber perdido una vida humana", añadió el alcalde. Por su parte, la asamblea de representantes de los vecinos de O Portiño alojados en el pabellón afirmaron que no regresarán al barrio hasta que el Ayuntamiento les entregue un informe sanitario que garantice su salud: "Sin informe no nos movemos".





Temor vecinal ante la "moda" de lanzar un contenedor a la calle Troncoso

La asociación de vecinos de la Ciudad Vieja presentó en el registro municipal un escrito en el que denuncia que grupos incontrolados de jóvenes "han puesto de moda" tirar a la calle Troncoso, paralela a la plaza de María Pita, el contenedor instalado en el número 6 de la calle General Alesón, cuyas barras fijadoras arrancan para perpetrar el delito. El colectivo alerta sobre el gran peligro que conlleva esta acción, ya que el recipiente, que lleno pesa unos cien kilos, cae a la vía desde gran altura -- los afectados se refieren a unos treinta metros--, por lo que en caso de impacto podría provocar la muerte de algún transeúnte.









Unos exámenes de película

El alto grado de dificultad del examen de acceso a la Escola de Imaxe e Son y la modificación sin previo aviso del sistema de entrada en el centro desencadenó ayer una fuerte oleada de protestas entre los estudiantes, que derivó en la presentación de una protesta formal ante la Delegación de Educación de la Xunta de Galicia. Según explicaron, hasta el año pasado los exámenes tenían dos partes: conocimientos generales (prueba de la que estaban excluidos los estudiantes de bachillerato y COU) y unos exámenes de cine. Sin embargo, este curso y sin previo aviso, se ha sustituido el examen de cine por unas nuevas pruebas en las que se piden conocimientos de historia, geografía y análisis experimental para los estudiantes que quieren acceder a la opcion de produccion y de matemáticas y física pura para los de la opción de realización.









Una grúa de 70 metros cayó sobre varias casas en Sada

Una grúa de setenta metros de altura se precipitó en la madrugada de ayer sobre varias casas y edificios de la calle de la Obra, en pleno casco urbano de Sada. Los hechos se produjeron sobre las 3.20 de la madrugada. Pocas horas antes, la grúa había sido colocada en unos terrenos de la avenida República Argentina (en la salida de Sada hacia Betanzos), en un lugar donde está proyectado construir nuevos edificios. Parece que la intensa lluvia es una de las causas del suceso, ya que el agua pudo haber ablandado el montículo de tierra donde estaba sujeta. El impacto destruyó totalmente la segunda planta de una de las casas, agrietando la estructura de la planta baja. "Nos tocó la lotería", comentaba la propietaria de la vivienda más afectada. "Mi marido y yo estábamos durmiendo cuando sucedió; menos mal que dormimos en la planta baja, si llegamos a estar arriba no sé lo que podría haber sucedido".