El pleno aprueba de modo inicial el primer PXOM de la historia de Betanzos

Betanzos aprobó de manera inicial el Plan Xeral de Ordenación Municipal con los únicos votos del Gobierno del PSOE. El primer PXOM de la historia del municipio que, según el edil Andrés Hermida, titular de Urbanismo, aspira da dotar la ciudad de “condicións axeitadas para que poida desenvolver o papel que lle asignan as Directrices de Ordenación do Territorio, en relación directa coa A Coruña como subcentro e da ampla comarca á que serve, como cidade intermedia na Rexión Urbana Ártabra”.



Además, perseguirá ampliar las infraestructuras de transporte en el marco comarcal y autonómico, y así garantizar “a óptima funcionalidade e manter as boas condicións de accesibilidade coas que conta o municipio”; identificar los centros urbanos secundarios, directamente vinculados con el aspecto anterior, y el Polígono Industrial de Piadela, para reforzar su estructura y servicios, y delimitar adecuadamente los sistemas de asentamiento implantados “cunha caracterización como núcleos rurais, con capacidade suficiente para afianzar a fixación de poboación neles e abordar a recuperación ambiental”, así como una “especialización territorial da cidade no marco das políticas de desenvolvemento, coa posta en valor do singular Patrimonio Cultural e a preservación dos valores naturais que no seu día motivaron a inclusión das Terras de Mandeo na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas”.



Una vez aprobado inicialmente se someterá a información pública durante dos meses suspendiendo la tramitación de licencias en las áreas afectadas por el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Betanzos.



Hermida aseguró que el PXOM aprobado, con la abstención del PP y el rechazo del BNG, es el mismo “no que traballou o Goberno local durante o pasado mandato e do que informou aos distintos grupos políticos municipais que tamén achegaron as súas propostas” incidiendo además en que “dende fai dous meses, o documento está en poder dos grupos políticos polo tanto con tempo suficiente para o seu estudo, ademais das reunións co equipo redactor onde poideron expoñer calqueira cuestión”.