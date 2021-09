Cambre lanza la sexta edición de “Decidámolo xuntos” para participar en los presupuestos

El Gobierno cambrés mantiene su apuesta por fomentar la participación ciudadana y lanza la sexta edición de “Decidámolo xuntos”, un proceso para que los vecinos trasladen sus aportaciones.





El periodo de presentación de propuestas comienza este jueves, día 16, y termina el 7 de octubre. El alcalde, Óscar García Patiño, explica que el programa es “unha iniciativa consolidada que forma parte xa do calendario do Concello e que obtén, edición tras edición, excelentes cifras de participación”. El regidor reseña la importancia de esta idea, “coa que se fan realidade as demandas trasladadas pola cidadanía e polas asociacións de veciños do municipio”.





El Gobierno local inició la semana pasada la ronda de reuniones con los representantes de las asociaciones, que continuarán a lo largo de los próximos días.





El objetivo de estos encuentros es conocer de primera mano las principales demandas de las entidades y tomar nota de ellas.





Los interesados en trasladar propuestas al “Decidámolo xuntos” pueden hacerlo telemáticamente tanto a través de la app móvil Decidámolo Xuntos como por medio del formulario habilitado en la web decidamoloxuntos.cambre.es. También podrán dejar sus ideas en los buzones de los locales sociales.