El CEIP Ría do Burgo se movilizará contra los “recortes de personal de educación especial”

El Consello Escolar del Ría do Burgo de Culleredo anunció se movilizaciones contra lo que consideran “recortes en materia de personal de educación especial” por parte de la Xunta.





Desde este órgano reclaman una “mayor sensibilización” por parte del ente autonómico a la hora de designar profesionales “en un ámbito tan importante como este” y en base a las “cuotas de necesidades” que deben atender desde el centro y en base a los “informes emitidos”. El problema, según explicaron, es que solamente se le ha asignado un profesional, compartido con el Sofía Casanova, cuando el incremento de niñas y niños que requieren de esta ayuda “ha sido mayúsculo”, advierte la comunidad que califica la situación de “insostenible”, apuntaron desde el centro, que valoran la posibilidad de “en el caso de no revertirse la situación, convocar una concentración el próximo día 9 de septiembre antes del comienzo de las clases y a la que acudirían padres, madres y diferentes personas de la comunidad educativa del Ría do Burgo”.





Este centro atiende en estos momentos casi una quincena de casos de atención en audición y lenguaje, que cubre no solo los casos más agudos, sino también los que requieren de un refuerzo “más leve y menos continuado”, y denuncian que “el hecho de solo poder contar con un profesional especialista en audición y lenguaje, en lugar de dos, hace imposible atender ya no los casos más exigentes” sino que “arrastraría consigo un déficit mayúsculo”, añaden desde el Ría do Burgo. Además, el Ayuntamiento de Culleredo solicitó una reunión con Educación.