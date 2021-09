Rosa Gallego a Inés Rey: “Necesita nuestros votos para el puerto, y no le van a salir gratis”

El pleno del próximo jueves será el pistoletazo de salida de este curso político, y todo el mundo está ya calentando motores. Rosa Gallego, en su calidad de portavoz del principal grupo de la oposición, el PP, recriminó a la alcaldesa su falta de voluntad negociadora y recordó que Inés Rey gobierna en minoría.





Normalmente al PSOE le basta el apoyo de la Marea para sacar adelante sus iniciativas, pero este partido no apoya la política de la alcaldesa respecto al puerto y la reurbanización de la fachada marítima de la ciudad. “Va a necesitar nuestros votos porque sus socios ya le han dicho que no la van a apoyar. Nuestros votos no le van a salir gratis. Queremos saber todo sobre su propuesta”, advirtió.





Recordó que Rey pudo contar con los votos del PP para aprobar el convenio del nuevo Chuac o la tramitación urbanística de la intermodal que “justo sus socios preferentes, la Marea y e BNG, la dejaron colgada”. Otro ejemplo de acuerdo fue el Presco. “Es mucho más lo que nos une que los espera”. Y recuerda que la declaración responsable como forma de agilizar la tramitación fue una aportación popular. Lo que quiere el PP es una rebaja de impuestos, especialmente el IBI. “Es fundamental”, apostilla Gallego.





El PP considera que la alcaldesa “lleva un mes desaparecida”, tiempo en el que no se ha avanzado en la negociación de los presupuestos. El Gobierno de Inés Rey había decidido prorrogar las cuentas del año anterior apra este año, pero en 2021 se redactarán presupuestos nuevos. “Estamos a septiembre, teníamos que estar todos negociando. Le pedimos diálogo y transparencia en los asuntos importantes”.