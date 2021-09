Hace 25 años: El Museo de la Ciudad estará en el Paseo Marítimo

El periódico del 8 de septiembre de 1996 abría con la creación en el Paseo Marítimo del Museo de la Ciudad y la previa del Celta-Deportivo, un partido de extranjeros.





Sigue la búsqueda del niño desaparecido en Biescas

Un mes después del trágico suceso que asoló el camping "Las Nieves", en Biescas (Huesca), en el que murieron 86 personas como consecuencia de una avalancha de lodo y barro, miembros del equipo de salvamento continúan la búsqueda del niño Javier Martínez Domenech, de seis años, el único que oficialmente todavía se encuentra desaparecido. Además, permanecen hospitalizadas en distintos centros sanitarios seis personas, que mejoran día a día.









Cincuenta años de azar y fútbol

Todo empezó con una merienda en El Pardo. Cada jueves, Franco solía tomar café con el general Fernando Roldán, director general de Timbres y Monopolios. Roldán --de quien desconocemos su ascendencia sobre otros Roldanes-- era un gran amigo del periodista Juan Cueto, redactor del desaparecido diario madrileño Informaciones, que fue el primero que sospechó que la pasión hispana por el fútbol podía encajar perfectamente en una nueva apuesta: la quiniela. Franco se oponía frontalmente a introducir en España cualquier tipo de juego de azar. Sin embargo, entre Roldán y Cueto le convencieron de que una apuesta deportiva de carácter benéfico no sería perjudicial para la moral del país, que en aquel momento se encontraba en plena posguerra. El 22 de septiembre de 1946 se celebraba la primera jornada quinielística. Había que acertar no sólo el resultado, sino también el número de goles marcados, como se suele hacer hoy en día en las populares porras. El encargado de hacer el pronóstico para El Ideal Gallego, que se hacía llamar Zahorí, predijo una victoria del Deportivo frente al Sevilla por tres goles uno. Pero aquel domingo hubo empate a cero en Riazor (ya se había inventado el cerocerismo) y Zahorí pidió disculpas a los lectores.







El PGOU plantea un Museo de la Ciudad en el Paseo Marítimo

Primero fue la Casa de las Ciencias; después, la Domus; próximamente será el Acuario y, en el siglo XXI, el Museo de la Ciudad. El Ayuntamiento no descansa y ya guarda una nueva "bala cultural", sumamente atractiva, en la recámara. En el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se plantea la necesidad de reservar suelo en el Paseo Marítimo para ubicar la sede de la Fundación y Museo Luise Seoane y para la construcción de un edificio que "podría albergar" el Archivo Histórico Municipal, la Biblioteca de Estudios Locales, ambos situados hoy en la calle Durán Loriga, y el novedoso Museo de la Ciudad.









Un partido sin saque de esquina



La nueva grada del estadio de Riazor, la conocida ya popularmente como de Pabellón, presenta algunas deficiencias en su diseño. En este sentido, son muchos los aficionados que se han mostrado contrariados por la gran cantidad de columnas que existen en este graderío. No deberían representar un gran problema, salvo cuando el espectador tiene que colocarse detrás. Eso sucede en la zona que se encuentra situada en el saque de esquina el lado izquierdo. Otro de los problemas, aparte de que la cubierta no es suficientemente grande y que hay pocos lugares en Riazor en donde uno no se moje cuando aparezca la lluvia, es la rampa de salida, que sirve tanto para los aficionados de Pabellón como para los de Tribuna, por lo que el "atasco" está garantizado.









Celta-Deportivo, un derbi de extranjeros

El Deportivo se enfrenta no sólo al Celta, sino a un reto que perdura desde la llegada de Fernando castro Santos al banquillo celeste, el 22 de octubre de 1995, cuando sustituyó a Carlos Aimar en el cargo. Desde que Santos es entrenador, el conjunto vigué no ha perdido ni uno solo de los veinticuatro partidos que ha disputado como local, incluidos los cuatro amistosos de esta pretemporada, un récord de diez meses sin perder. Celta y Deportivo disputan el primer derbi de la "era Bosman", lo que provocará el debú de varios extranjeros en el encuentro más destacado del fútbol gallego.