Saavedra dispara su carabina al bronce

El tirador gallego Juan Antonio Saavedra, en la prueba de carabina tendida 50 metros SH1, de discapacitados físicos, logró la medalla de bronce, la 36ª y última de la delagación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.



El pontevedrés accedió a la final con la tercera mejor puntuación y consiguió mantener esa misma posición para subir al tercer escalón del podio, con 226.3 puntos. Por delante de Saavedra acabaron la eslovaca Veronika Vadovicova, oro con 248.9, y la sueca Anna Normann, plata con 248.5.



Saavedra, de 47 años, volvió a subir al podio en Tokio igual que consiguió, en la misma prueba, en Londres 2012, cuando se colgó la plata.



El tirador pontevedrés se marcha de la capital de Japón con una medalla de bronce y también con un diploma oaralímpico por su cuarto puesto en la prueba de carabina diez metros tendido R3.



Un bronce que no pudo conquistar la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas, al caer por 58-68 contra la de Gran Bretaña.



Los españoles llegaron a ponerse siete puntos arriba, pero la irrupción de Terry Bywater neutralizó cualquier opción de despegue superior. Tras el descanso, Gran Bretaña pilló desprevenida a España, que no supo frenar a Gaz Choudhry (19 puntos) y además falló numerosos tiros debajo del aro.



Alberto Suárez, con un 10% de visión, no pudo subir al podio, como sí hizo en Londres 2012 y Río 2016, al finalizar quinto el maratón, que coronó al marroquí El Amín Chentouf. La plata fue para el británico Jaryd Clyfford y el bronce se lo colgó el japonés Tadashi Horikoshi.









Crisis de Perales





La nadadora Teresa Perales sufrió un “cuadro de estrés y ansiedad” y no volverá hoy con el resto de la delegación española, al ser trasladada a un hospital de Tokio para permanecer en observación. La aragonesa atesora 27 medallas en Juegos Paralímpicas, una menos que el récord olímpico del el exnadador estadounidense Michael Phelps.