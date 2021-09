La DANA deja lluvias intensas, miles de rayos y daños en zonas de diferentes puntos del país

La depresión aislada en niveles altos (DANA) dejó durante las primeras horas de ayer alrededor de 9.000 rayos y lluvias intensas en puntos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).





Entre las incidencias más significativas está un rayo que ha quemado el tejado de una iglesia en Otones de Benjumea (Segovia) y la caída de parte del tejado de la planta de la empresa Amazon en Illescas (Toledo), así como inundaciones en edificaciones y viviendas, cortes en el servicio eléctrico, caída de árboles y ramas en diferentes lugares.





La tromba de agua que descargó ayer por la tarde en parte de la provincia de Toledo, incluida la capital, dejó pueblos inundados y varias decenas de coches embalsados en la carretera N-400, que une la ciudad de Toledo con el barrio de Santa María de Benquerencia. La tormenta, que comenzó a descargar sobre las 15.00 horas, provocó que los coches que en esos momentos circulaban por la N-400 hayan quedado atrapados en esta carretera. Asimismo, se ha dañado aún más después del paso de Filomena el empedrado de las calles de Toledo.





En Madrid se interrumpió el servicio en el Metro y se ha cortado la circulación en algunos túneles, lo que ha provocado la intensificación de los habituales atascos en la capital española.





En Valencia, donde se ha iniciado la celebración de una tardías y atípicas Fallas 2021, están pendientes del cielo y las precipitaciones que se prevé lleguen a la Comunidad Valenciana este miércoles y el jueves.





En Castellón, el barranco del Triador de Vinaròs se desbordó a consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas y ha atrapado a algunas personas en sus vehículos.





Trabajo intenso

Los equipos de emergencias seguían trabajando al cierre de esta edición en Vinaròs para rescatar a todas las personas atrapadas en sus casas y en coches, tras las inundaciones que comenzaron a producirse ayer entre el sur de Tarragona y el norte de Castellón.





En Cataluña, en Els Alfacs de Alcanar (Tarragona), unos setenta clientes se han confinado en las instalaciones de su camping, por los desperfectos que se han producido en una docena de bungalows, situación ante la que se ha habilitado el pabellón municipal de la localidad.





En esta localidad tarraconense la tormenta ha descargado 232 litros por metro cuadrado, 77 de ellos en tan solo 30 minutos, según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Además, de Alcanar han sufrido inundaciones en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, en Tarragona.





En Castilla-La Mancha, la localidad toledana de Guadamur ha quedado anegada tras haber alcanzado el agua un metro de altura, según la alcaldesa Sonia Gutiérrez, quien relató que el torrente arrastró varios vehículos, entre ellos el suyo y el de su esposo. Además, aún no se conoce si la inundación ha afectado al yacimiento visigodo de Guarrazar ubicado a pocos kilómetros.





Asimismo, fue interrumpido el servicio de AVE Madrid-Toledo y varias vías están cortadas al tráfico en esas zonas.





En Logroño se han registrado inundaciones y cortes de energía. En Navarra, las tormentas registradas desde la pasada madrugada están entre las más intensas en las últimas décadas, según el delegado de la Aemet, Peio Oria, quien ha aclarado que, no obstante, no han sido las más fuertes que recaen en la zona en los últimos tiempos, algo que no resta gravedad a la situación.