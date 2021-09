Los motivos de Abel Caballero

Mucho cambiaron las cosas en la familia Caballero. Tío y sobrino pasaron de ni hablarse a abrazarse ante los medios para pedir el final de las disputas internas en el PSdeG. Dicen los más malpensados que el motivo de este cambio en el Caballero (Abel), se debe no tanto a que considere que Caballero (Gonzalo) sea la gran esperanza para volver a llevar al partido a las cotas que se merece. Ese no es el motivo. En realidad parece que al regidor olívico lo que no le apetece nada es que sea un coruñés el nuevo secretario general de los socialistas gallegos. Ya se sabe que todo lo que sucede de Rande hacia el este, le causa urticaria. FOTO: Abel caballero | aec