El concurso de fotografía Manuel Ferrol regresa tras la pandemia

La Diputación anunció ayer la vuelta del certamen de fotografía Manuel Ferrol tras su paralización, el año pasado, por la situación sanitaria. El diputado de Cultura, Xurxo Couto, presentó la cita junto al concejal de Cultura de Carral, Francisco Bello, la secretaria de la asociación Cultura Aberta, Noemia Moar, y uno de los miembros del jurado, el fotógrafo Víctor Echave.



La cuarta edición del concurso busca lograr una alta participación “e converterse nun referente”, apuntó Couto, que enmarcó el apoyo de la institución provincial a este evento en la “filosofía de apoiar e visibilizar a obra de fotógrafos actuais que, esperamos, se convirtan no equivalente ao Manuel Ferrol do século XX”.



El diputado destacó “a importancia capital que a fotografía e os fotógrafos, principalmente na segunda metade do século XX, tiveron na formación do patrimonio cultural do noso país”, y concretamente el peso específico de Manuel Ferrol, “que non só documentou un dos dramas máis profundos do país, como foi a emigración, senón que tamén soubo trasladar unha gran sensibilidade artística ás súas imaxes e crear unha poética da vida cotiá daquel momento”.



Por su parte, Echave aludió a la figura de Ferrol en el mundo fotográfico, calificándolo como “un icono e un mito da fotografía do século XX”.









Representativo de una época





Según Noemia Moar, la iniciativa nació en 2016 para reivindicar la obra de un artista “representativo de toda unha época da cultura galega”. Moar añadió que buscan convertir este premio “nun referente no mundo da fotografía a nivel de todo o Estado” y agradeció a la Diputación, al Ayuntamiento de Carral y a los miembros del jurado su apoyo.



Francisco Bello aseguró que “é un orgullo que as asociacións se involucren activamente en iniciativas culturais” y ensalzó la recuperación de esta convocatoria tras la pandemia, además de recordar que más adelante se dispondrá en el Campo da Feira de Carral una exposición con los trabajos presentados al certamen.



Habrá tres premios: un primero de 600 euros, un segundo de 350 y un tercero de 250. Las bases están disponibles en la página web de Cultura Aberta y en sus redes sociales, y el plazo de presentación de ejemplares estará abierto hasta el 17 de diciembre.



Noemia Moar recordó que las obras que concurrían a la edición anterior, que no se celebró, pasan automáticamente al concurso de este año. La temática se centrará en retrato, reportaje y tradición y las instantáneas serán juzgadas por María Messeguer, Xoán Piñón, Víctor Echave, Nacho Romero y Ángel Cordero.