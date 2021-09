El Gobierno aprueba la humanización de otro tramo de Alcalde Marchesi

Tras la vuelta de las vacaciones veraniegas, la corporación municipal retomó la actividad ordinaria de la Junta de Gobierno Local. En la reunión de ayer, entre otros aspectos, se dio luz verde al proyecto de humanización del segundo tramo de la calle del Alcalde Marchesi.



Así, se pone en marcha la continuación de la ronda peatonal que unirá San Diego y el Agra do Orzán, con una nueva intervención en Alcalde Marchesi. No obstante, a diferencia del tramo que se peatonalizó (junto a calle Primavera) en el pasado, en esta nueva intervención no se plantea cerrar al tráfico la calle, sino hacerla más amable con los peatones, manteniendo ambas cargas.



Junto a Alcalde Marchesi, también se intervendrá en la calle del Río Monelos, desde la confluencia con la citada calle, hasta el puente de la avenida de Oza.



“Avanzamos, paso a paso, nesa rolda peonil, de 3,5 kilómetros, que unirá, en diferentes tramos, San Diego e o parque do Agra”, señalaba la alcaldesa, Inés Rey, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Una ronda peatonal “que trata de xerar espazos públicos de calidade, para camiñar e para estar”, añadía, apelando en la creación de zonas de “convivencia”. Rey incidía en que se dará “prioridade aos cidadáns”, pero “sen vetar, sen limitar, o tráfico rodado”.





Otros acuerdos





No fue el único acuerdo en el que se avanzó ayer la reunión del Ejecutivo municipal, ya que se aprobó también el incremento, en 40.000 euros, de la aportación municipal a la reurbanización de la calle Mantelería, en la que se suprimirán las aceras para la creación de una plataforma única.



En ese aumento de 40.000 euros también habrá una parte para las mejoras de accesibilidad en el entorno de la muralla, tras el Abente y Lago, donde el Ayuntamiento anunció hace unas semanas la creación de un nuevo parque y de una rampa a la propia muralla, desde la calle de San Francisco.



En el plano social, la junta también dio luz verde a la aprobación del convenio de colaboración con la Cruz Roja para financiar el programa de transporte sanitario, con el que colectivos con dificultades podrán utilizar este servicio. Rey destacaba que este servicio fue “esencial” durante la pandemia, como respuesta a las personas más vulnerables. En 2020 se atendió a 331 personas.