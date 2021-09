El expresidente catalán Torra cree que no habrá nunca un referéndum pactado: "Ni en 2030 ni en 2080"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha afirmado este miércoles que no habrá nunca un referéndum pactado con el Estado y ha sostenido que la mesa de diálogo no servirá para conseguirlo: "Ni en 2030 ni en 2080".







"No habrá nunca un referéndum pactado con el Estado español por la sencilla razón de que el Estado español está fundamentado en la indisoluble unidad de la patria y, además, garantizada por el ejército y el poder judicial", ha asegurado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.





Torra ha defendido que no es realista que el Gobierno central acepte un referéndum y ha reprochado al Govern y a los partidos independentistas haber abandonado la confrontación y apostar por el diálogo.





Ha cargado especialmente contra los dos años de margen que han pactado darle a la mesa de diálogo: "No entiendo cuáles son los motivos de estos dos años de tregua de una mesa de diálogo que sabemos que es imposible que dé de resultado un referéndum acordado imposible. Esta estrategia no me ha parecido correcta".





Considera que el independentismo está desorientado y no tiene ningún plan, y ha argumentado que la única manera de avanzar hacia la independencia es a través de la movilización de la ciudadanía: "Yo reconozco que hemos descarrilado y, además, estamos desmovilizados".