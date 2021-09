Las obras para la conservación de la glorieta elevada de Sabón obligan a hacer cortes de tráfico

Las obras de conservación que la Xunta acomete en la glorieta elevada de Sabón, en Arteixo, hizo necesario cortar la circulación e las últimas horas y está previsto volver a hacerlo esta tarde, anunció la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. El departamento que dirige Ethel Vázquez, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, realiza estos días tareas de pintado de la estructura metálica y, para poder avanzar en las actuaciones, son precisos “peches puntuais de tráfico que se levarán a cabo na parte superior da rotonda no horario comprendido entre as 15.00 e as 23.00”.



Además, a partir de mañana, día 2 de septiembre, se avanzarán en las intervenciones restantes desde el exterior de la calzada “co obxectivo de minimizar a afección ao tráfico” en un tramo de elevada densidad, entre los que soporta más circulación del área metropolitana de A Coruña.



La Xunta comenzó las obras hace diez días en el anillo inferior y, desde entonces, se intentó mantener la circulación en ciertos carriles sin afectar al tráfico por el tramo durante las dos semanas que duran las tareas de pintado de las partes metálicas de la rotonda, y las obras en los dos anillos se mantienen en diferentes tramos horarios para evitar, en la medida de lo posible, grandes retenciones en Sabón.





La intervención, que se centra en el pintado, comenzó hace diez días

en el anillo inferior de la rotonda





En este sentido, la Xunta continúa desarrollando actuaciones encaminadas al acondicionamiento y conservación de las infraestructuras de la comarca mientras sigue dando pasos importantes “na execución das obras da ampliación da capacidade e humanización da avenida da Deputación da Coruña no polígono industrial de Sabón”.



Esta actuación, que consiste en el desdoblamiento de los carriles para ganar fluidez en el tráfico, cuenta con una inversión autonómica de más de 6,3 millones de euros y está previsto que acaben el próximo verano de 2022.



Esta intervención resulta “esencial” para resolver las retenciones de tráfico en horas punta en Sabón y, para acometerlas, la Xunta alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Arteixo mediante el cual la institución autonómica se encargaba de financiar, contratar y ejecutar las obras, mientras que el municipio se ocupa de expropiar los terrenos y asumir el mantenimiento de la infraestructura, como apuntaron en su momento desde Infraestruturas e Mobiliade.



El proyecto consiste en el des- doblamiento de los carriles de la avenida de la Diputación, que pasará a tener cuatro en todo el trazado, entre la glorieta elevada de Sabón y la de la avenida de la Energía, en las inmediaciones de las instalaciones de la ITV.



La intervención contempla la construcción de dos “turboglorietas” en las intersecciones con la avenida del Embalse y con la de la Moda, y una rotonda de 36 metros de diámetro en la de la Energía, que permitirán giros “cómodos y seguros”, destacó la Xunta.