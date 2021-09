La odisea de los coruñeses en Reino Unido: un año sin ver a sus familias por las restricciones

Tras pasar hasta tres confinamientos y exigirse cuarentena al volver al Reino Unido tras visitar España, son muchos los coruñeses que tuvieron que reducir sus viajes a la ciudad en el último año, notándose un repunte en las últimas semanas al incluirse al país en la lista ámbar del Gobierno británico y, con ello, desaparecer muchas restricciones.



La coruñesa Julia Pastur reside en Londres desde 2009 y llevaba un año y medio sin ver a su familia. “Fui a Coruña una semana antes de que os confinasen, a principios de marzo de 2020. Era un lío tener que hacer cuarentenas a la vuelta, no podía coger un mes entero para hacer el viaje y cumplir 14 días de encierro al llegar. Además, todas las semanas repasaban las medidas y tuvimos varios confinamientos: el inicial de tres meses, uno en noviembre de 2020 de dos semanas y otro poco antes de Navidad que se prolongó hasta marzo de este año”, comenta.



Pastur indica que estos meses han sido “un estrés” y reconoce que viajar actualmente se ha vuelto un poco menos complicado, aunque “entre los documentos que hay que cubrir y las pruebas de covid que hay que hacerse, es un lío, especialmente si viajas con niños”.



La coruñesa se ha llevado una sorpresa al llegar a la ciudad, “donde todo el mundo tiene auténtica dedicación con la mascarilla”. “En Londres nunca hemos tenido que llevarla por la calle y hubo épocas que ni en el interior del comercio. Aquí noto que me miran mal si no la llevo”, señala.



La familia de Julia Pastur, que acostumbra a visitarla dos veces al año, también lleva mucho tiempo sin viajar al Reino Unido. “Además, han quitado el vuelo directo desde A Coruña y eso lo complica todo aún más”, dice.





Brexit





Roberto Rey es hijo de emigrados coruñeses y nacido en Londres, donde reside. Tuvo la suerte de poder teletrabajar el verano de 2020, la última vez que vino a esta tierra, y este año ha pasado estas últimas seis semanas en Galicia. Alega que el Brexit no ha ayudado para que los suyos fuesen a Londres, “porque como ahora no estamos en la Unión Europea, la cobertura sanitaria no es igual si viajas, y con lo del covid les preocupaba”.



Tanto Rey como Pastur inciden en que las dificultades para visitar a sus familias han tenido que ver más con el virus que con el Brexit, pero afirman que ha sido un cambio importante. “Los paquetes que me envían desde España tardan un mes en llegar y no podemos ver la televisión española, como Movistar o HBO”, concluye Julia Pastur.