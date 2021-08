El PP de Oza-Cesuras rechaza la iniciativa socialista de dotar de fibra óptica el municipio

El PP de Oza-Cesuras rechazó en el pleno la moción del

PSdeG-PSOE instando a la Xunta de Galicia a dotar y extender en el municipio la conexión de internet de fibra óptica, de la que carece actualmente.





El portavoz socialista, José Antonio Vaamonde, criticó que el Gobierno municipal de Pablo González Cacheiro vuelva a poner los intereses políticos del PP por encima de los intereses dos vecinos votando en contra de una iniciativa “fundamental para o desenvolvemento social e económico do municipio”.





“En Oza-Cesuras non contamos con banda ancha de internet de calidade, co implícito prexuízo no día a día da veciñanza á hora de teletraballar, estudar a distancia ou outros trámites telemáticos”, señaló el portavoz socialista.





Vamoonde hizo hincapié en que “a escasa instalación actual non permite que, en épocas como a actual, as empresas e autónomos do municipio realicen o seu traballo dignamente ao carecer dunha banda ancha de calidade”.