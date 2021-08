Borja Jiménez: “Esto es un paso, quedan 37, los pies en el suelo”

Borja Jiménez reconoció que su equipo había estado “a buen nivel”. “Hemos estado a buen nivel para ser el primer partido, me quedo con la conexión que hubo con la gente, desde el primer momento. Fue muy bonito todo lo que ha pasado y me quedo con el equipo, ha demostrado una capacidad de adaptarse a sus cambios de sistema, los jugadores entendieran lo que estaba ocurriendo y muy sorprendido por la gente que no salió de inicio, salió enchufada”, aclaró.





El técnico, aún así, se mostró cauto. “Esto no se termina hoy (por ayer), es un paso, quedan 37 por dar, tenemos que tener los pies en el suelo. Mañana (por hoy) es lunes, hay que volver a trabajar y disfrutar de los pocos minutos que nos queden porque mañana es Tudelano”, comentó.





También destacó cómo se había comportado la grada. “El poder tener a toda esta gente y cómo ha animado, el estadio, el fondo, todo muy bonito. Es una experiencia que llevaré siempre conmigo, pero ya lo dije la semana pasada, vendrán momentos que los necesitamos más que hoy (ayer). Cuando no nos salgan los taconazos, los necesitaremos. Han estado a un nivel altísimo, pero la temporada es muy larga. La conexión con la gente es fundamental y necesitamos a todo el mundo”, comentó.





Sobre cómo contrarrestarla defensa de cinco aclaró que “habíamos trabajado diferentes situaciones para sentirnos cómodos, contrarrestar todos sus inicios de juego. El equipo hasta el 40 de partido ha estado bien, aunque hemos tenido algún desajuste defensivos y hemos controlado el aspecto ofensivo”, dijo.

También habló de nombres propios: “Juergen era un jugador de último pase, de juego corto, llevar la pelota en buenas condiciones a la última línea”, subrayó.





También habló sobre el rendimiento de los canteranos. “Los chavales hay que tener paciencia, no lo digo por ser precavido. Hoy (por ayer) pueden estar a buen nivel, pero son jóvenes, la sobreexposición no les puede ayudar. Estar mucho o poco en el primer equipo depende de ellos y de su nivel, es gente muy joven pero no tengo ningún miedo a que jueguen, lo harán los que se merecen”, comentó.





“Es importante que no se despisten, no solo nosotros, su entorno, el nivel de exigencia que les marque su afición. Entre todos tenemos que guiarles para que hablemos de grandes jugadores dentro de cuatro años", pidió.