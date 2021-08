Hace 25 años: ETA siembra Galicia de bombas y romería de Santa Margarita

El periódico del 26 de agosto de 1996 seguía hablando del comando de ETA, que deja Galicia sembrada de bombas, y de la lluvia, que deslució decenas de romerías, entre otras la de Santa Margarita.





Galicia continúa en el punto de mira de ETA

Un nuevo artefacto explosivo fue desactivado ayer en las inmediaciones de un hotel de Sanxenxo, según confirmó la Guardia Civil de esta localidad costera pontevedresa. El artefacto se encontraba en una explanada próxima al hotel Sanxenxo, situado sobre la playa de Silgar, quizá una de las más concurridas de este litoral. La colocación de esta nueva bomba fue comunicada telefónicamente, en nombre de ETA, a primera hora de la mañana a un medio de comunicación y a la Guardia Civil, al igual que ocurrió en los cuatro casos anteriores detectados en Galicia esta semana.





La mitad de las gallegas cree que una mujer con hijos no debe trabajar

Casi la mitad de las gallegas creen que las mujeres con hijos pequeños deberían dejar sus empleos porque el trabajo fuera de casa les impide "atender" a los niños, y una de cada cuatro piensa que las mujeres son "menos rentables" para las empresas debido a las bajas laborales derivadas de la maternidad o los problemas familiares, según una encuesta realizada por la Consellería de Familia. El 47% de las mujeres comparten esta opinión con el 58% de los hombres.









Una lluvia intensa aguó la Romería de Santa Margarita

"Imos ter moitas perdas". Estas palabras pronunciadas por una vendedora de rosquillas fueron todo un presagio de lo que ocurriría momentos después en el parque coruñés de Santa Margarita, escenario de la tradicional Romería que lleva el mismo nombre. A las doce del mediodía, los negros nubarrones descargaron sobre la ciudad y produjeron una desbandada eventual de los grupos de baile que ejercitaban sus primeras muiñeiras. A la una de la tarde escampó por unos minutos, tiempo suficiente para saborear las variopintas y jugosas empanadas colocadas en el teatro del parque. Treinta sabrosas empanadas cayeron en un "plis plas" en los estómagos del público que, fiel a la tradición, coreó el nombre del regidor coruñés a su llegada. La panadería "Roiser" ganó el primer premio al sabor con una empanada de bacalao, mientras que María José Ferreiro ganó en la presentación y Fernando Mancebo, en originalidad.









Una página ya olvidada

Mauro Silva se aferra al presente. Los dos años que quedaron atrás pertenecen ya al pasado. Atrás queda el sufrimento de la lesión y ahora, en su regreso, espera realizar una de sus mejores temporadas. "Fui muy feliz cunado mis compañeros ganaron la Copa del Rey pero no me siento del todo campeón --explica--; he disfrutado con este título y la Supercopa pero no me considero campeón porque no estuve con mis compañeros".









Momento de transición en el Club del Mar

Hablar de Miguel Torreiro en el Club del Mar de San Amaro es mencionar al presidente de una Sociedad que cuenta con alrededor de 1.700 socios con sus correspondientes beneficiarios. Miguel lleva ocho años "tirando" del Club del Mar. No presume de ello pero se enorgullece cuando manifiesta que ya no es una sociedad "pobre". Destaca el tremendo cambio "que está por llegar" por mor del Paseo Marítimo, que harán de las instalaciones el club "del futuro". "Con el paso del tiempo podemos ser la envidia de muchas sociedades".









El Sin Querer, el club coruñés más veterano

La Sociedad Deportiva Sin Querer es la más antigua de La Coruña, ya que se creó en 1922, por lo que el año que viene celebrará sus bodas de platino, para las que se están ultimando un amplio programa de eventos y actos relacionados con el fútbol. Su actual presidente, Francisco Lodeiro, muestra su orgullo por estar al frente de una sociedad que en lo económico es de las más modestas de la ciudad. Reclama mayor entendimiento entre el Ayuntamiento, la Xunta y el Deportivo para prestar no sólo más apoyo económico sino también más colaboración en el aspecto técnico para mejorar el nivel del fútbol base.









El mal tiempo deslució la travesía a San Amaro

Los nadadores pertenecientes al Club Natación Coruña María Pazos Ponte y Iago López Basanta fueron los vencedores absolutos de la 56 Travesía a Nado de la Ensenada de San Amaro. El ganador invirtió en los apenas 1.100 metros de recorrido 13 minutos, mientras que el último nadador en llegar a la meta lo hacía 35 minutos más tarde. El mal tiempo deslució el espectáculo sobre el mar y obligó a un buen número de participantes a abandonar la prueba.