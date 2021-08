Hace 25 años: Desactivan una bomba de ETA en Portonovo y buscan sustituto al vertedero de Bens

El periódico del 25 de agosto de 1996 abría su edición con la noticia de que el comando de ETA ya abandonó Galicia, según Interior, la romería de Santa Margarita y la búsqueda por parte del Ayuntamiento de un lugar que sustituya al vertedero de Bens.





Desactivan un explosivo de ETA en una playa de Portonovo

Un artefacto explosivo fue desactivado, a media mañana de ayer, por efectivos de la Guardia Civil en las proximidades de la playa de Sanxenxo. Con éste son ya cuatro los artefactos explosivos que las fuerzas de seguridad del estado desactivan en lo que va de semana. Las características de la bomba, de escasa potencia, son similares a las de los artefactos hallados en Santiago y en Baiona. El comando itinerante de ETA, al que los investigadores responsabilizan de estas acciones, podría haber abandonado ya Galicia, según informó ayer Radio Nacional.





Drake no era tan sanguinario y despiadado

El corsario inglés Francis Drake, famoso saqueador de barcos y puertos españoles, "no fue tan despiadado y sanguinario" como cuenta la leyenda, según la tesis defendida por el escritor y periodista Daniel Hortas en su última novela, "El caballero de Galicia". Daniel Hortas afirmó que existen documentos en los que se demuestra que Drake, de cuya muerte se cumplen ahora cuatrocientos años, "era muy piadoso y no se ensañaba con sus víctimas". La mala imagen que se transmitió de él y otros corsarios ingleses "arranca de la pretensión española de mantener el monopolio comercial con la América colonial".









El Ayuntamiento busca una solución al problema de la basura

El concejal de Medio Ambiente, Pedro Vasco, asegura que el Ayuntamiento está buscando una "solución, en principio provisional, al problema de la basura", puesto que el vertedero de Bens deberá ser clausurado a finales de 97 y la incineradora de Cerceda no se pondrá en marcha "como poco en cinco años". La solución provisional, por tanto, deberá estar preparada antes de esa fecha y, como poco, funcionar hasta el próximo 2001. Entre las distintas alternativas se baraja la posiblidad de tomar el mismo camino que el Ayuntamiento de Vigo (depositar los residuos sólidos urbanos en la empacadora de Cerceda) o adoptar una "solución autónoma", de la que todavía no hay nada precisado pero que supondría que La Coruña trataría el problema de los vertidos de manera independiente.









Noche triunfal de Rocío Jurado

Entró en el escenario pisando fuerte, con "Soy de España", después de que la orquesta dirigida por Manuel Gas, y formada por "profesores", calentara los corazones de un público rendido de antemano al arte de la cantante de Chipiona y su estatus de asidua en las revistas y programas del corazón. Rocío Jurado dio un concierto de tres horas y remató la faena musical sacando pecho, voz y todo su temperamento de tonadillera con un "Va por usted" dedicado a Ortega Cano, que había inaugurado la "plaza de toros" del Coliseo. Con imágenes del torero en la pantalla dio la vuelta al ruedo, con las orejas y el rabo del entusiasmo del público y se marchó tan a gustito... (extracto de la crónica firmada por Nonito Pereira).









Un chico diez con una chica diez

El chico 10 tiene una chica 10. Cavilaban las coruñesas sin compromiso amosoro quién sería la afortunada y a todas les podemos decir que el sabio Cupido, en alarde de puntería, unió los corazones de Eva María Reboredo, de 25 años, morena, escultural y vecina del Agra del Orzán, con José Ramón Gutiérrez Villar, Míster España. Ocurrió en el "No ve no ve 9º B", movido pub del Orzán, hace medio año. Ahora están unidos por la pasarela. Eva, de 172 metros ("El peso no te lo digo", recalca coqueta), se dedicó al modeleo en tiempos no muy lejanos y ahora está al frente del mostrador de "Cachemire", una tienda de la calle Rosalía de Castro. Él trabaja como modelo, ejerce de relaciones públicas en el pub Bugatti del Orzán y aún tiene tiempo para su novia.









San Cristóbal y la pareja Eduardo y José ganaron el VII "Teresa Herrera"

Las instalaciones municipales deportivas "Leyma" vivieron ayer el VII "Teresa Herrera" de chave y petanca en el que se proclamaron vencedores San Cristóbal en la primera modalidad deportiva y la pareja Eduardo y José en la segunda.