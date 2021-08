El Banco de España ha advertido a los clientes bancarios de que deben revisar con detalle las condiciones que exigen los bancos en sus campañas de captación de nóminas, mediante las que las entidades están dispuestas a pagar a los usuarios por domiciliar su nómina.







En una publicación del Portal del Cliente Bancario, el supervisor explica a los usuarios que los bancos desean contar con clientes fieles que permanezcan con ellos muchos años, como en cualquier otro negocio.





Debido a la gran cantidad de entidades y ofertas, las entidades centran una parte importante de sus esfuerzos en atraer a los clientes, llevando a cabo actuaciones como las campañas de captación de nóminas.





Según explica el Banco de España, la nómina es "una puerta de entrada", pues al abrir una cuenta y domiciliar una nómina, es probable que el cliente también domicilie en ella sus recibos y contrate otros productos, lo que lleva a los bancos a esforzarse por captar estas nóminas y a ofrecer dinero o algún regalo a cambio de la domiciliación.





El Banco de España ha avisado de que los clientes, al recibir una oferta de este tipo, deben revisar con detalle todas las condiciones, pues es probable que el banco exija a cambio de su fidelidad una permanencia que, en caso de romperse, implicará una penalización que normalmente variará en función del plazo que se haya mantenido la nómina.





El organismo recomienda a los clientes que su decisión de cambiar la cuenta de banco no debe basarse exclusivamente en el regalo que le ofrezcan por domiciliar la nómina, pues dicho obsequio es solo una parte de la oferta de la entidad, que debe ser evaluada en su conjunto.





"Comprueba el resto de condiciones, como posibles comisiones de la cuenta, comisiones por servicios asociados (transferencias), comisión de la tarjeta. El hecho de que un banco te ofrezca más que ningún otro por domiciliar la nómina no quiere decir que su oferta, en conjunto, sea la mejor, no ya porque no sea la más barata, sino porque, tal vez, no sea la que mejor se adapte a tus necesidades", aconseja el Banco de España.