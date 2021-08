El Gobierno local presentará un anteproyecto de área metropolitana ante el Parlamento en octubre

Después de dilatarlo durante casi todo el mandato, el Gobierno local anunció ayer, de la mano de la Marea Atlántica, que impulsará la formación de un sistema de gestión conjunta para los servicios del área metropolitana, redactando un anteproyecto de ley que se presentará en septiembre en la comisión especial del área metropolitana (de carácter municipal y supervisado por la Marea) con el objetivo de presentarlo en octubre en el parlamento gallego, donde deberá ser refrendado, tal y como lo anunció el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage.



Movilidad, ordenación del territorio, protección de la naturaleza, urbanismo, gestión de residuos y del agua son algunos de los asuntos que se gestionarían a través de una entidad supramunicipal, eliminando desigualdades y creando un gran espacio urbano competitivo. Sobre todo la movilidad y la gestión de residuos son los problemas más urgentes. La creación del área es un proceso largo que está en manos del PP, puesto que debe ser aprobado en el Parlamento gallego, donde tiene mayoría absoluta. Por eso Lage envió un recado directamente al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo después de recordar que el tres de octubre de 2019 el pleno votó una moción a favor del área en la que se abstuvo el PP: “Vamos ver tamén cal é o posicionamiento que adopta quen está gobernando en Galicia e que ten unha responsabilidade importante ao ter a maioría absoluta no parlamento”.



El borrador que se presentará en septiembre en la comisión especial del área metropolitana estará abierto no solo a los partidos de la oposición, sino a todos los municipios del área. Lage asegura que existe una voluntad de participar en este proyecto “por parte da inmensa maioría” de los representantes municipales, pero no deja de ser una propuesta cuya aprobación depende de la Xunta.





Como vive la ciudadanía





La portavoz de la Marea Atlántica, María García, señaló que “queiramolo ver o non, a cidadanía leva moito tempo viviendo de maneira metropolitana. Se despraza para vivir e traballar e ten dereito a recibir os mellores servicios municipais”.



García se mostró satisfecha de anunciar la hoja de ruta acordada entre ambas formaciones, en un contexto de negociación de los presupuestos municipales de 2020, para los cuales el PSOE, que gobierna en minoría, precisa de los votos de la Marea, como recordó el propio Lage, que expresó ayer su deseo de que, gracias al acuerdo entre ambas formaciones, A Coruña pueda contar para 2022 con unos presupuestos “progresistas” que incluye una parte participativa, una iniciativa que surgió del anterior mandato y que ahora el PSOE continúa.



“Desde hoxe comenzamos a elaborar un documento de consenso que parte do traballo realizado no mandato anterior”, anunció García, que recordó la “aposta decidida” del anterior alcalde, Xulio Ferreiro, que se plasmó en lo que la Marea dio en llamar la Declaración de María Pita así como los acuerdos de Mariñán, en el que participaron varios municipios del área. García recordó que en los acuerdos por los que la Marea se comprometió a apoyar la investidura de Inés Rey .



Por su parte el BNG se mostró a favor y recordó que el tres de junio ese aprobó una moción suya en la que se instaba al Gobierno local a liderar este proceso, pero considera que es necesaria “a participación de todos os concellos da comarca da Coruña”. En cuanto al PP, muestra escaso entusiasmo por la iniciativa: “Tememos que será otro paripé porque cada vez que sale este tema es para desviar la atención sobre otros que evidencian la falta de gestión de un gobierno municipal paralizado”.