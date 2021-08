Moisés Jorge Naranjo: “La alcaldesa me ha dado todo su apoyo para recuperar cuanto antes el vuelo a Londres”

El nuevo gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Moisés Jorge Naranjo, toma posesión de su cargo tras la polémica destitución de su antecesora, Lanzada Calatayud. Su gran tarea: recuperar el prestigio que tenía el aeropuerto coruñés antes de la pandemia.





¿Qué retos afronta de cara a esta nueva etapa?

Llego a la ciudad con muchísima ilusión porque estoy convencido de que A Coruña es un destino urbano que puede salir muy reforzado de esta crisis del covid-19. Tiene potencial para convertirse en una de las grandes urbes del norte de España. Llego con ilusión y ganas a una ciudad que siempre acoge a todo el mundo con los brazos abiertos.





¿Qué aspectos se tratarán de potenciar de ahora en adelante?

Mi objetivo número uno es Alvedro, sobre todo porque hay que empezar a trabajar para darle un protagonismo internacional. Trataremos de recuperar la conexión con Londres y buscar posibilidades en hub internacionales para buscar lugares donde tener enlaces de peso para una ciudad con un tejido económico importante. Luego, poco a poco, me sentaré con todos los sectores para crear producto, segmentar recursos y hacer una promoción a medida.





¿Cuáles serán los pilares de la promoción de la ciudad?

El primero será la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también cultural y patrimonial. Tenemos la Torre de Hércules, que tiene que tener un protagonismo esencial; una Ciudad Vieja espectacular; y el Camino Inglés. El segundo punto es la digitalización. Acercar la oferta de ocio a todo el que esté interesado en cualquier parte del mundo a golpe de clic. El último pilar es la profesionalización para satisfacer a todos los que nos elijan como destino turístico. Será un reto dar protagonismo a la ciudad, sin olvidarnos de puntos fuertes como el cultural.





¿Se centrará más en el mercado nacional o internacional?

Será, sobre todo, internacional. A Coruña está perfectamente posicionada a nivel nacional, no solo por lo que representa, sino, además, por la buena gastronomía que ha conquistado tantos estómagos. Ahora llega el momento de dar el salto internacional.





La gestión de Turismo ha sido muy criticada, sobre todo por Alvedro. ¿Desde qué punto parte para revestir esta situación?

Desde el minuto uno me he puesto en contacto con diferentes compañías internacionales para ver las posibilidades de que exploren esta ruta. Vamos a preguntar si este slot desde Heathrow sigue vigente o no. Las compañías están en un momento de crisis y veremos cómo se trata este tema.





Se ha dicho que todo va en función de la demanda. Sin embargo, Santiago oferta un vuelo a Londres. Demanda parece que hay...

De la demanda estoy plenamente convencido. No es una demanda solo de la ciudad, sino también de su área. Casi medio millón de personas para un vuelo que puede conectar con diferentes partes del mundo. La alcaldesa me ha dado su apoyo para recuperar cuanto antes este enlace.





París, Ámsterdam, Frankfurt, Venecia... ¿qué está más cerca?

Estamos esperando el feedback de las compañías. Hay negociaciones que no se comunican hasta que no son tangibles, por lo que pido paciencia para no frustrarlas.





Además de Alvedro, 2019 también fue un año récord para los cruceros. ¿Confía en que este tipo de turismo se recupere pronto? ¿Y el de congresos?

Va a ser gradual, pero no vamos a alcanzar las cifras de 2019 hasta el 2023. La crisis ha afectado a las compañías y a la seguridad a la hora de elegir destino. Las grandes empresas para congresos huyen de eventos que reúnan a muchas personas. Nos venderemos como destino seguro y realizaremos una estrategia conjunta.





La Marea Atlántica tachó de “convocatoria viciada” el proceso del que salió elegido.

No es momento de hacer política, sino de estar unidos. Yo quiero aportar mi grano profesional y no entrar en valoraciones.