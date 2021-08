La Diputación publicita el Camino Inglés en el Condado de Durham

El diputado de Economía e Facenda de la Diputación, Antonio Leira, y su homóloga en el Condado de Durham, Amy Harhoff, firmaron ayer por videoconferencia un protocolo de colaboración para promocionar el Camino Inglés en la localidad, además de la ruta Fisterra-Muxía.



Leira destacó que “desde 2017, a Deputación da Coruña vén mantendo unha estreita colaboración coa entidade Visit County Durham, no nordés de Inglaterra, co obxectivo de articular plans de difusión e posta en valor do Camiño Inglés como a única ruta de peregrinaxe a Santiago que ten o seu quilómetro cero en territorio británico, concretamente na abadía de Finchale, no condado de Durham”.





Antonio Leira destacó que esta alianza está teniendo un “impacto positivo” en el turismo local





El portavoz provincial añadió que en los últimos años ha quedado demostrado el “impacto positivo” que esta alianza está dando en la actividad turística tanto de A Coruña como del condado.



Así, fruto de esa colaboración se instalaron las primeras señales del Camino Inglés en territorio británico, se creó una credencial específica para demostrar la peregrinación a Santiago desde Finchale y la programación de intercambios de alumnos.



Con la Diputación, en esta alianza participa la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta. Desde el ente provincial hacen hincapié en el aumento de personas en esta ruta, especialmente de usuarios vacunados.









Nuevas acciones





Entre las nuevas acciones que se llevarán a cabo se encuentra la edición de nuevo material gráfico y audiovisual en español e inglés para promocionar el Camino, la publicidad conjunta de los destinos en ferias y eventos turísticos y culturales, la colocación de paneles informativos o la colaboración en proyectos europeos como el Life Water Way, que permitirá instalar en territorio británico fuentes de agua potable similares a las de la provincia herculina.





Las entidades editarán nuevo material gráfico y audiovisual de la ruta y colocarán paneles con datos





A mayores, el protocolo tiene por objetivo proteger y conservar la ruta jacobea y garantizar su pervivencia, así como poner en valor el patrimonio local, impulsar la investigación y comunicación del mismo, explicó Leira.



La Diputación, en colaboración con las oficinas de turismo dependientes de Turespaña en Reino Unido e Irlanda, está organizando dos viajes de expediciones extranjeras para que conozcan el Camino y la provincia.