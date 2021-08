El Deportivo crea ocasiones y domina pese al empate a cero

DEPOR 0 - 0 REAL MADRID









Deportivo: Mackay; Trilli (Jaime Sánchez, m.63), Lapeña, Borja Granero (Rafa de Vicente, m.84), Aguirre, Diego Villares, Josep Calavera (Héctor Hernández, m.76), Quiles (Miku, m.67), Menudo (Bergantiños, m.46), William de Camargo (Pablo Trigueros, m.84), y Noel (Yeremay, m.58).

Real Madrid Castilla: Luis López; David Jiménez (Hugo Vallejo, m.63), Carrillo, Gila, Pablo Ramón, Peter, Dotor, Morante (Edgar, m.88), Arribas (David González, m.77), Juanmi Latasa (Gudjohnsen, m.46) y Aranda (Jaume Jardí, m.77).

Árbitro: Gómez Lameiro, del Comité gallego. Amarillas a Dotor y Carrillo del Real Madrid; y a Borja Granero, del Deportivo.

El Deportivo encadenó su tercer partido consecutivo sin ganar, a pesar de las numerosas ocasiones que generó ayer ante el Real Madrid Castilla que entrena Raúl González Blanco. Los blanquiazules mandaron, fueron superiores y merecieron llevarse la victoria, pero faltó definición.Una semana después de presentarse ante su afición en el Trofeo Teresa Herrera, la escuadra herculina repetía en el estadio Abanca-Riazor con la intención de cambiar la dinámica negativa de los dos últimos encuentros, con sendas derrotas ante el Bergantiños en As Eirosas (2-1) y la Ponferradina en casa (1-2).Borja Jiménez apostó por un sistema 4-2-3-1, con la presencia de los dos canteranos que mejores sensaciones están ofreciendo, el lateral derecho Trilli, que repitió titularidad como hace una semana, y Noel, que fue la referencia arriba.





La portería blanquiazul tiene dueño, Ian Mackay, que completó los 90 minutos en la presentación del Depor ante su público la pasada semana y ayer repitió titularidad.Lapeña y Borja Granero ocuparon el eje de la zaga, mientras que Diego Aguirre se desenvolvió por el carril izquierdo.En la medular, Diego Villares y Josep Calavera formaron el doble pivote, con una línea de tres mediapuntas por delante. Quiles y William cayeron a los costados, mientras que Menudo, uno de los nombres propios de la pretemporada, actuó de enganche.El público de Riazor no pudo ver en acción al último fichaje blanquiazul, el extremo izquierdo Carlos Doncel, que se incorporó el sábado a los entrenamientos pero, con una sola sesión con el grupo, no entró en la convocatoria.También se cayeron de la lista Alberto Benito, que el sábado se ejercitó por primera vez con sus compañeros tras su lesión en el tobillo, y los tocados Keko, Valín, Juergen y Pablo Brea.





Al cuadro coruñés le esperaba enfrente un rival de su misma liga, pero encuadrado en distinto grupo, y que todavía no ha estrenado su casillero de triunfos en la pretemporada.El equipo de Raúl acumula tres derrotas —Xerez (2-1), Leganés (0-1) y Fuenlabrada (0-1)— y dos empates, ante la Cultural Leonesa (2-2) y el de ayer en Riazor.El conjunto coruñés arrancó dominando y generando muchos problemas a un Castilla que sudaba para salir de su área con la pelota.A los cuatro minutos llegó el primer aviso local por medio de un balón largo de Menudo al área madridista que bajó de cabeza Quiles y Noel, desde la frontal, remató alto.El partido era un monólogo herculino. Granero y Lapeña iniciaban el juego con absoluta comodidad, mientras que Villares y Calavera monopolizaban la posesión, gustándose como si de una pachanga se tratara.Menudo, que se siente a gusto moviéndose entre líneas, recibió un pase de William, tras un rechazo de la zaga blanca, para sacar un potente disparo desde el punto de penalti que obligó a lucirse al portero Luis López en el minuto 18.





Dos minutos después, mismos protagonistas y con resultado similar. William ganó la línea de fondo y efectuó un centro preciso desde el costado izquierdo que cabeceó Menudo, pero el remate picado del sevillano se marchó rozando el poste derecho.Eran los mejores minutos del Depor, que se asomaba al balcón del área del Castilla con cierta facilidad. Así, en el 22’, Diego Aguirre también probaba puntería con un disparo desde la frontal, pero el chut se marchaba ligeramente desviado.Diez minutos más tarde, el lateral zurdo gozó de una nueva ocasión, tras una gran acción de Quiles, que fue un martirio para la zaga madridista por su movilidad. El delantero onubense tan pronto estaba pegado a la línea de cal derecha, como se internaba al punto de penalti o se dejaba caer al centro del campo para conectar con sus compañeros. En el minuto 32, tras recoger un balón en la banda, sirvió un gran pase a Menudo, que metió un balón en profundidad para habilitar a Aguirre, que, tras una gran cabalgada, se presentó en el área rival y efectuó un remate que, de nuevo, salió fuera por poco.

Un error de Trilli en la salida del balón, cuando el cronómetro alcanzaba los 44 minutos, permitió la única ocasión del Castilla en todo el primer tiempo. Los blancos recuperaron la pelota cerca del área blanquiazul y Dotor buscó el arco defendido por Mackay con una rosca que se marchó a escasos centímetros de la escuadra izquierda.









El Castilla aprieta







Más problemas en la circulación halló el conjunto coruñés en el arranque del segundo tiempo, en el que no contó con Menudo, cambiado por Álex Bergantiños en el descanso, mientras que el Castilla, que salió con la novedad de Andri Gudjohnsen, hijo del exfutbolista del Barcelona, apretó a los herculinos.Tras diez minutos de mayor imprecisión, el Depor volvió a sentirse a gusto. Mandaba de nuevo en la zona ancha y volvía a pisar el área rival.William buscó el gol en una gran acción individual, pero tras pisar línea de fondo y romper la cintura de su par, se topó con el meta madridista, que tapó bien el primer palo.En el 62’ le tocó el turno a Diego Villares, pero el disparo del mediocampista blanquiazul se topó con la buena colocación y seguridad del arquero del Castilla.Se sucedieron los cambios en ambas escuadras y el partido se abrió. El Depor ya no mandaba con claridad y concedía más contras.En el minuto 77, el cuadro coruñés gozó de su ocasión más clara. Gran centro de Villares desde el costado izquierdo del área que remató en plancha Lapeña, pero Luis López sacó los puños para despejar. Y en la siguiente acción, la tuvo William, pero su disparo no encontró el arco.En el tramo final del encuentro el Depor acusó el desgaste y estuvo más deslabazado. Llegaba al área rival, pero también se mostraba más inseguro en defensa.

Los herculinos ofrecieron buenas sensaciones en líneas generales, pero su falta de acierto de cara a portería provocó que encadenaran su tercera cita sin ganar.



