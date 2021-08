Hace 25 años: Arcones de Orillamar y a la caza del ovni por las corredoiras

El periódico del 18 de agosto de 1996 abría su edición con el clamoroso éxito de la Sinfónica de Galicia en el III Festival de Música, la detención de dos periodistas de "Egin" que escondían 27 kilos de amonal y la derrota por 2-4 del Depor ante el Inter de Milán.





Detenidos dos periodistas de "Egin"

La Guardia Civil detuvo en Hernani (Guipúzcoa) por supuesta vinculación con ETA a los redactores del diario "Egin" Fernando Alonso y Andoni Murga, a los que se les incautó 27 kilos de amonal y numeroso armamento en el domicilio del primero y diversa documentación en el del segundo. Varios miembros del Instituto Armado reventaron con explosivos las puertas de los domicilios de los redactores para acceder a su interior, en una operación que tuvo lugar a las cuatro de la madrugada. Los dos redactores están presuntamente relacionados con la reciente explosión de un artefacto en una empresa textil de Salvatierra (Álava), según informó el Gobierno Civil.



Clamoroso éxito de la Sinfónica de Galicia

Alrededor de un millar de personas acudieron ayer al auditorio del Palacio de Congresos para disfrutar del primero de los conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con motivo de la celebración del III Festival de Música de La Coruña. El fantástico concierto, que comenzó a las nueve de la noche, estuvo íntegramente dedicado al compositor granadino Manuel de Falla.









Arcones de Orillamar: los "adosados" de la miseria

Ratas como liebres, como gatos o como caballos. Las 35 familias que viven en las chabolas de San Amaro no ahorran adjetivos para describir a esas vecinas que escuchan todas las noches corretear por los tejados o bajo el suelo de sus casas. La barriada de los Arcones, como se conoce popularmente al núcleo de chabolas de Orillamar, es un pedazo del tercer mundo a espaldas del Paseo Marítimo, un lugar donde el tranvía pasará de largo y donde, en los mejores sueños, la gente se ve propietaria de un wc, con una gran bañera de uso exclusivo. Los Arcones se divide en dos barrios separados por un muro alto de cemento: las casas azules, los restos de un antiguo pensionado de madera, y la zona de "adosados" que corresponde al antiguo mercadillo. En estos baúles alargados y oscuros, que no alcanzan los 20 metros cuadrados, se aprietan familias de hasta ocho miembros. La renta media no supera las 35.000 pesetas mensuales y el precio de cotización en el mercado inmobiliario de una chabola es de unas 150.000 pesetas.





En busca del ovni por las corredoiras de Galicia

Miguel y Alejandro desmienten la imagen barbuda y un tanto tenebrosa que uno tenía de los ufólogos (del inglés UFO, transcripción de OVNI, Objeto Volador No Identificado) televisivos, esos que nos inundan el cráneo de pesadillas en los insomnios con cafeína como, por ejemplo, el gran gurú Jiménez del Oso. En Galicia también tenemos nuestra versión de los agentes Mulder y Scully: Miguel Pedrero y Alejandro Martínez, del grupo de investigación "Fénix", de La Coruña. Ellos sostienen que vivimos en pleno territorio OVNI. "Galicia, por su posición a orillas del Atlántico, es un enclave privilegiado para ver estos objetos extraños, que no son exactamente platillos volantes". Insisten en que ellos no hablan de marcianos, ni de vida extraterrestre; más bien apuestan por la hipótesis del prototipo militar. Aseguran haber recorrido más de diez mil kilómetros a la caza del OVNI por los montes y corredoiras de Galicia. Como fruto de este peregrinaje, han recogido, dentro de lo que ellos llaman la oleada gallega, más de 150 avistamientos, ocho filmaciones y varios aterrizajes.





El Depor perdio en un minuto

El Deportivo volvió a perder en el Trofeo Ciudad de Vigo, en esta ocasión ante el Inter de Milán, equipo que se hizo con la victoria gracias a dos goles en el último minuto. El partido tuvo un dominio alterno. Empezó ganando el Inter, el Deportivo le dio la vuelta al marcador, para que los italianos volviesen a remontar. Lo mejor del Deportivo fue Mauro Silva y ver a Fran muy recuperado.









El Fabril se superó para ganar a un buen Racing

El Deportivo B ganó al Racing de Ferrol en encuentro de la Copa Diputación por dos goles a uno. El equipo de Carlos Ballesta fue superior a los departamentales durante gran parte del partido, pero unas veces Luis César y otras la mala fortuna en los remates de los coruñeses parecían condenarlos a la derrota. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Padín resolvió el encuentro con dos goles.









Los jóvenes se volcaron en el Torneo "3x3"

No se habla de otra cosa. El Basket Coruña ha obtenido un notable éxito con la organización del Torneo "3x· que desde el viernes se viene disputando en el Parque Europa y en el que tomaron parte más de 250 jugadores encuadrados en diferentes categorías. Los participantes ya han sentenciado, al menos con su numerosa perticipación, que este tipo de torneos deben repetirse con más frecuencia en nuestros parques.