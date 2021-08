Carlos Mouriño: “Denis Suárez se ha puesto en contra del club”

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, cargó contra el centrocampista celeste Denis Suárez por “anteponer” sus intereses empresariales a los del club en la salida del joven Bryan Bugarín, MVP y máximo goleador del torneo LaLiga Promises disputado el pasado mes de mayo, al Real Madrid.



“Siempre le vamos a reconocer el esfuerzo que hizo por volver al Celta, pero en este caso, cuando le han afectado sus intereses particulares, se ha puesto en contra de los intereses del club. Lo veíamos como el estandarte del futuro, pero desgraciadamente ha tomado una actitud contraria al club”, denunció.



“Denis tiene dos opciones: que se imponga su parte comercial al Celta y no rinda o que procure rendir al máximo, haga un gran año y consiga un súper contrato como paso con Rafinha. Le recomiendo lo segundo porque si sigue con ese representante no vamos a negociar una renovación y en el último año de contrato aquí es muy difícil jugar”, añadió.









Mirándole a la cara





A dos días de que el equipo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet abra el campeonato liguero en Balaídos ante el Atlético, Mouriño puso a Denis Suárez, indiscutible para el técnico argentino, en el mercado.



“Le dijimos mirándole a la cara que lo oportuno era que trajese una oferta y se fuera si él no estaba del lado del Celta. No tenemos que ocultarlo. Si no cambia, tiene que buscar una solución”, insistió.





OPTIMISTA

El regidor confía en que los turcos Emre Mor y Okay Yokuslu dejen la entidad celeste



El presidente del Celta aclaró que “el comportamiento” de Denis Suárez fue “totalmente diferente” al de Iago Aspas, el otro futbolista de la primera plantilla con intereses en la agencia de representación Intermedia Sport Player.



“Con Iago hablamos y está todo claro. Sé la conversación que tuve con Iago y la que tuve con Denis. Aspas me ha dado la confianza para seguir siendo nuestro estandarte”, explicó.









Dos refuerzos más





Asimismo, reconoció que espera la llegada de dos refuerzos más, un delantero y un defensa central, para cerrar la plantilla del curso 2021-2022, y se mostró optimista sobre la posibilidad de que los turcos Emre Mor y Okay Yokuslu acaben abandonando el club.



“Queríamos reforzar el equipo con cinco fichajes y tres ya están con nosotros, los otros dos confiamos en que puedan llegar antes de que se cierre el mercado”, comentó.



Finalmente, defendió la creación del proyecto ‘LaLiga Impulso’, que incluye el acuerdo con el fondo internacional CVC, y criticó la postura de la Real Federación Española de Fútbol en este caso porque “va en contra de los clubes”.



“Creemos que con este proyecto los grandes clubes van a percibir menos dinero y así haremos una clase media más fuerte que pueda competir por los puestos de arriba", dijo.