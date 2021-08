Carlos Núñez | “La ‘irmandade’ que genera este país es algo único que solo tiene Galicia”

La edición de “A Irmandande das Estrelas” sería en el acontecimiento musical del último decenio del siglo XX en Galicia. Era 1996 y, por primera vez en la historia, el éxito de un gaiteiro trasciende más allá del “mundo celta” para, acompañado por una selección de artistas, conquistar el mercado internacional y cambiar la vida de Carlos Núñez. Veinticinco años después, el artista vigués celebra aquella “revolución” con un “tour” que el lunes 16 de agosto, lo traerá hasta A Coruña. El Ideal Gallego habla con él cuando va camino de Francia para participar en el Festival Intercéltico de Lorient.













Vuelve a María Pita ¿Cómo encara este concierto en A Coruña?

Con emoción porque vamos a celebrar los veinticinco años de “A Irmandade das Estrelas”, y será un momento mágico, dos días después de celebrarlo en mi otra casa, que es Bretaña, la Galicia de Francia. Lo que hemos hecho ha sido, por una parte, reeditar el álbum en vinilo y, por otra, hacer un disco nuevo con gente joven que, de alguna manera, está dando continuidad a aquella filosofía que iniciamos con “Irmandade”. Si entonces estaban Luz Casal, Dulce Pontes, Ry Cooder o The Chieftains, en esta nueva “irmandade” tenemos a Rozalén, Andrés Suárez... y a chicos y chicas que hacen trap y otras músicas urbanas, que colaboran con artistas como C. Tangana. Con ellos hemos hecho desde la “Muiñeira de Novoneyra”, que me dedicó el poeta Uxío Novoneyra justo cuando salió “A Irmandade” y me pidió que la musicalizase... Tardé veinticinco años pero aquí está y ha quedado “supermoderna” con todos estos músicos y la voz de Ana Díaz Palomo, una artista de Bruselas, hija de la emigración que, tras tres generaciones, dominan desde las voces de las pandereteiras hasta las músicas urbanas más modernas de Europa….



¿Alguno de estos intérpretes lo acompañará en María Pita?

Contaremos con una gran maestra, de Arteixo. La directora de Xiradela, las reinas de las pandereteiras, para mí las mejores, que colaboraron en la primera “Irmandade” y que se han vuelto a juntar para celebrar estos veinticinco años en María Pita.





El título y el texto fundacional de “A Irmandade das Estrelas” lo escribió Manuel Rivas, y me ha prometido que va a estar con nosotros acompañándonos en María Pita





Con aquella “Irmandade das Estrelas” tuvo algo que ver un coruñés de Monte Alto.

Un auténtico druida, un “meigo” de las palabras al que siempre estaré agradecido, el que puso el sello a esa “Irmandade das Estrelas”. El título y el texto fundacional de “A Irmandade das Estrelas” lo escribió Manuel Rivas, y me ha prometido que va a estar con nosotros acompañándonos en el concierto de María Pita.



¿Cómo recuerda aquel momento, el de la edición y posterior éxito de “A Irmandade das Estrelas”?

Recuerdo el enorme riesgo que supuso… Yo era profesor en el conservatorio, tenía 24 años y la vida encauzada y, de alguna manera, dejar aquello para pasarme la vida con viajes internacionales, machacado, con una media de cien conciertos al año… Una locura, pero era mi misión como gaiteiro, lo que había soñado desde niño, cuando empecé a tocar con ocho años…



Usted giraba con The Chieftains

Sí. En aquel momento estaba girando con mis maestros, con The Chieftains, por Estados Unidos, por Japón, por Australia… En aquellos momentos ellos grababan con gente como Sinéad O’Connor, The Rolling Stones… Con ellos estuve con Bob Dylan, con Ry Cooder…. Gente increíble, artistas universales….Yo quería lo mismo para nuestra música, me gustaría que nuestra música fuese internacional, darla a conocer al mundo y colaborar con grandes artistas internacionales y de todo tipo de géneros.



Eso es lo que hace entonces y lo que sigue haciendo veinticinco años después, en 2021.

Estoy muy orgulloso porque el mensaje ha calado y ahora son jóvenes que hacen todo tipo de músicas, que utilizan tus flautas de “Irmandade”, de “Negra Sombra, cogen pedacitos, los manipulan y los meten en sus canciones… Igual que C. Tangana o Rosalía se inspiran en el sur, hay chavales en Galicia que se inspiran de nuestra música tradicional, pero yo creo que esa “irmandade” que genera Galicia es algo único que tiene este país, por eso invité a Rozalén a Ferreiro...