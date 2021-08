Hace 25 años: Rivaldo encandila a Riazor y María Pita se llena de coches antiguos

El periódico del 16 de agosto de 1996 abría su edición con el rally de autos históricos y la presentación de Rivaldo ante los aficionados del Depor en Riazor.





Mínima actividad en el Fórum del Parque Europa



Los vecinos destapan la caja de los truenos: “Las instalaciones del parque Europa no ofrecen actividades y nadie existe en las pocas que se organizan. Como muestra le diremos que hubo dos actuaciones de teatro, que costaron tres millones, y solo asistieron 10 y 14 personas a cada función”. La concejala de asuntos sociales explicó que, en lo que compete a su departamento, sí se registra actividad: “El centro de tercera edad funciona a tope, aunque sí tenemos constancia de que la actividad es casi nula en otras áreas del foro”.









Concluida la peatonalización de Andrés Gaos

El Ayuntamiento concluyó las obras de peatonalización de la calle Andrés Gaos, iniciadas el pasado 29 de mayo con cierta polémica por la oposición de algunos vecinos, representados por la asociación Agra del Orzán, que aseguraban que convertir esta vía en peatonal incrementaría el caos circulatorio en la zona. También aseguraron estos vecinos que se reproduciría el aparcamiento en superficie, así como que supondría un problema importante para los ciudadanos que guardan los vehículos en los garajes privados de la calle. Pese a que las obras fueron adjudicadas en 20 millones, finalmente se requiere una inversión mayor de 23.









Historia sobre ruedas en las calles coruñesas

Ayer a las 11:00 de la mañana se dió la salida en la plaza de María Pita a la primera etapa del "IX Rally Teresa Herrera de Autos Históricos-Gran Premio Cuatro caminos Centro Comercial·. Esta novena edición cuenta con la participación de 48 automóviles procedentes en su mayoría de Galicia, aunque también están inscritos ocho coches portugueses, siete madrileños, uno de Valladolid y uno de Asturias. Muchos vehículos se ha quedado fuera de la competición debido a la necesidad de limitar el número de participantes para poder circular con seguridad.









Xosé Freire: “As zocas serán o calzado do próximo século”

Xosé Freire Iglesias foi o encargado onte da demostración que diariamente se fai na feira de “Mostrart”. Nesta ocasión, os numerosos asistentes poideron aprecia-la laboriosidade de facer unhas zocas con ferramentas sinxelas, como as que aínda se empregan nalgún lugar de Galicia. Para Freire, que leva desde que tiña doce anos facendo este traballo, o máis difícil é acadar que a zoca “non manque”. Segundo este amante da artesanía, as zocas van se-lo “calzado do próximo século”.









Rivaldo pisó Riazor

Alrededor de 8.000 personas recibieron al brasileño Rivaldo ayer en Riazor. El jugador del Deportivo se ha demostrado un tanto sorprendido por el aspecto que presentaban las gradas del estadio. En apenas diez minutos, Rivaldo encandiló al numeroso público que no se privó lo más mínimo a la hora de demostrar el cariño de una afición que tiene “mono“ de títulos.