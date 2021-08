Defensa do Común alega contra la edificación en la Maestranza

La Plataforma en Defensa do Común está dispuesta a presentar batalla para evitar que se edifique en la Maestranza. Lo hará con seis alegaciones al estudio de detalles de las parcelas uno y dos del Pan Especial de Reforma Interior (PERI) que ayer dieron a conocer en un acto organizado en el local de la asociación de vecinos de la Ciudad Vieja. El portavoz de la Plataforma (que engloba a asociaciones vecinales, CIG; Marea y BNG). “A intención do Goberno estaba moi clara: ‘Imos aproveitar o verán, que a xene está un pouco despistada, e dixeron, metémolo a ver se non se enteran’. Poi nos enteramos”, denunció Monge.



La plataforma considera que esos terrenos, que fueron cedidos a Defensa, deben revertir de forma gratuita a la ciudad, y destinarse a la construcción. Para impedirlo, presentan una serie de argumentos técnicos. “En setembro faremos unha concentración. Se é preciso,iremos a Unión Europea. Se o aproban, estudiaremos recurrir a os tribunais para impedir esta desfeita”, advirtió Monge.







1 El idioma



Se trata de un simple defecto de forma, puesto que la documentación expuesta al público está escrita en castellano, incumpliendo la ordenanza municipal de Normalización Lingüística







2 Acuerdos políticos



El estudio de detalle incumple los acuerdos de la corporación municipal así como el del Congreso, de 2016 y 2018, con el voto a favor del PSOE. “En abril de 2016, sen ningún voto en contra”, recuerda Monge.







3 El Pepri



La plataforma considera que habría que modificar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de 2015 a los efectos de incorporar la delimitación de Bien de Interés Cultural (BIC) de ambas parcelas como parte del sistema defensivo de la Ciudad Vieja.







4 Paisaje litoral



El inmueble afecta al paisaje litoral, y la Lei de Costas indica que hay que tener especial cuidado con los inmuebles que se extienden un mínimo de 500 metros, extensión que se supera en el estudio de detalle. “Consideramos que é nulo”, señala Monge.



5 Normativa urbanística



La plataforma considera que el estudio de detalle incumple de forma parcial el PERI de la Maestranza, que exige que se delimite previamente los resto de las murallas que pudieran aparecer en el futuro. El documento no lo recoge, por lo que sería nulo de pleno derecho.



6 Falta documentación



En el estudio de detalle no se incluyen todos los aspecto de la normativa urbanística del Pepri. Debería incluir perspectivas y maquetas que reflejen con claridad la ordenación propuesta, la justificación de ordenación volumétrica y la de eliminación de barreras arquitectónicas.