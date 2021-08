Betanzos acuerda cerrar por segundo año el acceso al campo de Os Caneiros

Betanzos volverá a cerrar Os Caneiros para evitar concentraciones y cumplir las normas establecidas por las autoridades sanitarias para contener la expansión del covid-19. Este ha sido uno de los acuerdos adoptados en el maco de la Junta Local de Seguridad de Betanzos, a la que asistieron representantes municipales, de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Betanzos. En el encuentro se analizaron diversos aspectos de cara a las celebraciones, toda vez que, como el pasado año, por la situación epidemiológica, no habrá Globo de San Roque ni ninguna de las dos jiras a Os Caneiros.



La suspensión de la primera y la segunda romería conllevará el cierre del campo y, en consecuencia, que no se active el dispositivo de seguridad ni en el río ni en tierra y, por tanto, que no se movilicen ni sanitarios ni Protección Civil ni Cruz Roja.



La decisión, según explicó la alcaldesa de la ciudad, María Barral Varela, durante el acto se toma por “razones de seguridad y la imposibilidad de celebrar eventos que generen aglomeraciones a causa del covid-19”. En cualquier caso, teniendo en cuenta el carácter de la romería y que la participación transciende más allá de lo municipal, sobre todo la primera del día 18, concentrando habitualmente a personas de otros ayuntamientos e incluso de otras provincias, unido a que se trata de una propiedad municipal situada en otro término, en este caso el de Coirós, será la Guardia Civil la que mantendrá dispositivos especiales para restringir los accesos a Os Caneiros.



En este sentido, habrá vigilancia, por tanto, de la Guardia Civil para evitar el acceso a estos terrenos, que el Ayuntamiento de Betanzos mantendrá cerrados, confirmó el Gobierno de Barral.









Controles





La Guardia Civil y la Policía Local de Betanzos también serán estrictos a la hora de exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad, es decir, distancia social y uso de mascarilla a aquellos que, a pesar de todo, decidan trasladarse, en sus embarcaciones o a pie, hasta Os Caneiros. También se vigilará que los que ese día se desplacen por el río cumplan con las normativas de aforo, ya que la navegación seguirá estando permitida en el Mandeo.



En todo caso, se avisará en los caminos de acceso, tanto desde Coirós como desde Betanzos, de que el campo permanecerá cerrado los días 18 y 25. Barral confía en sentido común de la gente “que es consciente también, por todo lo que está pasando, que este tipo de eventos es imposible celebrarlos por responsabilidad y porque lo más importante es la salud”, añadió la alcaldesa, quien incidió en la colaboración de los distintos cuerpos y agradeció a la subdelegada, María Rivas, la implicación para que todo transcurra con normalidad “ante la situación que nos toca vivir”, añadió Barral.



En el encuentro también se analizaron los datos de violencia machista, tras la reunión mantenida hace unas semanas en la “mesa de coordinación contra a violencia de xénero”, en la que las administraciones mostraron su preocupación por el incremento de casos experimentado en Betanzos al igual que en la provincia de A Coruña.