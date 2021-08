Homenaje anónimo en la plaza de la Constitución a los “héroes de Annual”

Una mañana de lunes, la del día 9 concretamente, un vecino coruñés decidió levantarse temprano y colocar una corona de flores en el centro de la plaza de la Constitución con una inscripción sumamente peculiar “Homenaje a los héroes de Annual 1921-2021”.



Algunos de los que la vieron no sabían lo que era Annual, otros pensaron que se trataría de un homenaje institucional. La historia llegó a oídos, y ojos, del general de División, Rafael Dávila, que no daba crédito a lo que veía, ya que él sabía que el Gobierno español no había dedicado ni un solo minuto a recordar este historia cuando se cumplían cien años de su triste desenlace.



Dávila es el principal difusor de este homenaje anónimo, en una ciudad más que lejana a lo acontecido en Annual en 1921, donde perdieron la vida entre 9.000 y 13.000 soldados, como recuerda Dávila.



“Desde Defensa se han olvidado por completo”, relata el general. Dávila apela a que las tensas relaciones actuales entre España y Marruecos pueden ser el desencadenante de la falta de actos, pero cree que se podría haber realizado algún tipo de recuerdo. “Sólo digo que se ha cumplido el centenario de una misión que cumplía España en el norte de África, por un tratado internacional, y que, en un momento determinado, allí se dejaron la vida entre 9.000 y 13.000 soldados, y que además la lucha de España era en beneficio del sultán de Marruecos”, explica.









Conmoción





Lo que “ha conmovido” al general es que haya sido un ciudadano anónimo, que por lo que sabe nada tiene que ver con el mundo militar, el que haya acudido a rendir homenaje y recordar “a miles de soldados anónimos que allí murieron y de los que nadie se olvida”. Fue alguien a “quien ni le va ni le viene, es más, si acaso pierde, porque igual lo señalarían con el dedo”, relata.



Por lo que ha tenido conocimiento, han sido muy pocos los tributos de este tipo, ya que solo tiene constancia de algún “pequeño homenaje” realizado por el Ejército en localidades como Melilla.