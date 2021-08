El estreno de un documental “rockeiro” conmemora un año más el “Rock in Cambre”

El municipio de Cambre se ha ganado el apellido de “pobo rockeiro” tras 28 ediciones del festival “Rock in Cambre”, por el que han pasado artistas locales, nacionales e internacionales.





Un año más, la situación sanitaria provoca que los conciertos no se puedan llevar a cabo. No obstante, con el objetivo de mantener vivo el espíritu del evento, el Gobierno local cambrés elaboró el documental “Rockambreiros”, una pieza sobre el festival que se transmitirá principalmente a través de las redes sociales del Ayuntamiento (Facebook, Instagram y Twitter).









La concejala de Cultura, Mónica Varela, apuntaba ayer que el objetivo de la publicación de esta pieza audiovisual no es más que “lembrar a historia do festival, así como homenaxear a todos os grupos que tomaron parte no evento, así como aos veciños e veciñas, que foron os que fixeron grande ao Rock in Cambre”. En el documental participan, entre otros, Nonito Pereira, Julián Hernández, Pulpiño Viascón y Tomi Legido.