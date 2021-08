Mucho rock y un cierre en María Pita colman la primera jornada del Noroeste

Apenas pasaban unos minutos de las 13.00 horas cuando los primeros compases del rock más clásico se adueñaban de los cuerpos presentes en el Campo da Leña. No sólo de los que tenían entradas y estaban en el recinto acotado, sino también de aquellos que aprovechaban la cercanía de las terrazas para disfrutar de un poco de música, pero también de los que, paseando por el entorno, decidieron echar una ojeada imbuidos en el ritmo que marcaban los Mad Martin Trio.



Así daba comienzo la 34 edición del festival Noroeste Estrella Galicia, ante un público muy reducido debido a la situación sanitaria. “Pouca xente, pero agradecida”, apuntaban los compostelanos tras una de sus primeras canciones. “Pouca xente, pero non por culpa nosa, senón por culpa do bicho. Din que é chino, pero nós cremos que é doutro planeta”, aseguraban antes de seguir ofreciendo el primer concierto de tres jornadas cargadas de música.









Sesión de tarde





No es una edición como la última antes de la pandemia, en la que la música llegó a brotar de prácticamente todas las esquinas de la ciudad. Aún así, son cuatro los escenarios que acogieron, y acogerán lo que resta el fin de semana, las actuaciones del Noroeste.



Casi cinco horas de silencio transcurrieron hasta que los sarrianos Sound Sisters arrancaron con su rock progresivo, y con trazas de blues y psicodelia, el aplauso de los presentes en el Campo da Leña durante el último concierto de este recinto en la jornada de ayer.



Pero, solo una hora después del inicio de Sound Sisters, a tan solo unos metros de distancia, otro chute apasionado de Rock & Roll surgía del escenario “Nonito Pereira”, en María Pita, en el momento que Los Zigarros dejaban sonar sus guitarras.



Simultáneamente, el punk celta de los locales Bastards on Parade arrancaba en el parque Europa. Pero poco duró, ya que tras cuatro canciones la lluvia obligó a para el concierto y terminar suspendiéndolo.



Desde el escenario “Jaime Manso”, desde el “Nonito Pereira” y desde el parque Europa arrancaban, casi en simultáneo, los tres conciertos de despedida del viernes.



Era en Santa Margarita donde Rulo y la Contrabanda presentaban al público alguno de los temas de ese último disco que no llegaron a presentar del todo antes de la pandemia, sin dejar de lado el recuerdo al pasado, a través de canciones del anterior proyecto de Rulo, La Fuga.



Reminiscencias grunge, hardcore y punk partían del parque Europa en el momento en el que Anxela Baltar y Violeta Mosquera, Bala, se subían al escenario atrayendo a los asistentes con sus contundentes riffs de guitarra.



Quizá los que más ganas tenían de subirse al escenario de María Pita, tras cancelarse el festival de 2020 mientras probaban el sonido, eran Triángulo de Amor Bizarro, que ayer pudieron sacarse esa espina cerrando la primera jornada del Noroeste.