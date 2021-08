Hace 25 años: El Oceanario, protagonista de los presupuestos, y llega el Botafogo para el Teresa Herrera

El periódico del 7 de agosto de 1996 llevaba a portada el retraso en las promociones de viviendas sociales, la llegada del Botafogo para el Teresa Herrera y el descenso del turismo en la ciudad.









La construcción del Oceanario, tema "estrella" de los presupuestos de 1997



El Oceanario será, junto con la promoción de la vivienda y el empleo, el tema "estrella" de los presupuestos de 1997. Así lo anunció el concejal de Cultura, José Luis Méndez, que señaló que el proyecto del edificio estará listo el próximo verano, si bien el consistorio no ha fijado plazos definitivos de ejecución. El acuario de Barcelona es el "ejemplo a seguir", aunque el coruñés "tendrá muchas características singulares". El Ayuntamiento dio los primeros pasos para la plasmación de esta idea que ahora tomará forma en julio de 1993, cuando adquirió los terrenos sobre los que se ubicaba la antigua cetárea de As Lagoas por 352 millones de pesetas. A cambio, la empersa "Ramón Posse e Hijos" cedió la lengua de tierra donde se trataba antiguamente el marisco, que tiene una sufperficie de 5.000 metros cuadrados y en la que en el pasado existían varias naves, doce piscinas, alpendres y una vivienda.





La Coruña no tendrá nuevas viviendas sociales en dos años

El concejal de Urbanismo, Salvador Fernández Moreda, explicó que la promoción oficial máxima (conocidas coloquialmente como viviendas sociales) no se podrá realizar mientras no se apruebe de manera definitiva la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), previsto para el mes de marzo del próximo año, con lo que, hasta dentro de al menos dos años, si contamos el tiempo que tarda en edificarse una vivienda, no habrá oferta de viviendas sociales en a ciudad. Moreda explicó que en el valle de Mesoiro existen unos terrenos en los que el planeamiento prevé la construcción de dos mil viviendas de este tipo.





El Juan Canalejo podría incinerar los vertidos que depositó en Ferrol

Los residuos hospitalarios del Juan Canalejo vertidos de forma ilegal el pasado mes en una cantera de la zona rural ferrolana podrían ser incinerados en el propio crematorio del centro asistencial coruñés. Así lo adelantó ayer el edil de Medio Ambiente de Ferrol, Mario Caneiro, quien visitó el punto donde se produjo el polémico vertido en compañía de Juan Mogín, director comercial de Sogarisa, empresa de gestión de residuos participada por la Xunta. No obstante, cabe señalar que de momento se mantienen otras dos alternativas para la incineración de los detritos hospitalarios del Juan Canalejo. Se trata del horno de la empresa Cerámicas Campo y también de los grupos de combustión de la central térmica de Endesa de As Pontes.









Radchenko firmó ayer su cesión al Rayo Vallecano

Acudíamos al aeropuerto de Alvedro en busca de los jugadores del Botafogo (en la foto), que llegaba con todas sus figuras para el Teresa Herrera, cuando el primero en bajar por la escalerilla del avión, sorpresa, era el deportivista Radchenko. El jugador ruso, en principio, se quedó sorprendido por el despliegue de medios de comunicación allí congregados. Pronto comprendió Radchenko la casualidad del encuentro y explicó los motivos de su llegada procedente de Madrid: "Estoy tranquilo y muy contento porque de una forma definitiva ya sé lo que será de mi futuro para la próxima temporada. Hoy por la mañana llegué a un acuerdo con el Rayo Vallecano. Iré cedido y volveré al Deportivo la próxima temporada".