Comparar a Roldán con Carles Puigdemont

Sabemos que Pedro Sánchez defiende a Felipe VI. Otra cosa muy diferente es lo que el presidente del Gobierno piense sobre su padre, don Juan Carlos. Ni una sola vez ha salido en defensa del rey emérito tras los constantes ataques que desde la mesa del Consejo de Ministros lanzan los podemitas. Eso sí, tal vez Sánchez, una vez que acabe esas vacaciones de las que está disfrutando, les podría explicar la diferencia que existe entre un prófugo y una persona que ni tan siquiera está imputada. Porque los morados, una y otra vez, se empeñan en embarrar el nombre de Juan Carlos recurriendo a medias verdades, cuando no, directamente a mentiras. Comparar a Juan Carlos I con Luis Roldán por su “fuga continuada” es eso, una mentira porque no son situaciones comparables. A quien pueden comparar con Roldán es a Puigdemont, pero eso no lo hacen. FOTO: La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Sofía Castañón | aec