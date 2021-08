Margarita Robles sobre Irene Belarra: "Pone tantos tuits que no comento ninguno"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido hoy la institución de la Monarquía parlamentaria en España y el trabajo del Rey Felipe VI porque aporta "estabilidad" al país y es un "factor de seguridad para todos los españoles". Pero no ha querido pronunciarse sobre los tuits contra el Rey emérito de la ministra Ione Belarra porque, según ha asegurado, "pone tantos tuits" que no comenta ninguno. En opinión de la ministra, hay que respetar la presunción de inocencia de Don Juan Carlos, pero también ha querido subrayar que "nadie está por encima de la Ley".





Ayer, cuando se cumplía un año del anuncio de la salida del Rey emérito de España, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, criticó los escándalos "de corrupción e impunidad" de éste, calificó su salida de "huida", la consideró una "grave anomalía democrática en España" y un "descrédito de las instituciones".





Sin embargo, la ministra de Defensa, en una entrevista con Europa Press, no ha querido pronunciarse al respecto de los comentarios de la ministra de Unidas Podemos. "Yo, los tuits de la señora Belarra no suelo comentarlos por que tiene muchos tuits y yo no suelo comentarlos", ha señalado Robles.





La ministra de Defensa ha recalcado: "Pone tantos tuits que no comento ninguno". De hecho, Robles tampoco los comentaba cuando era ella el blanco de las críticas de Ione Belarra en las redes sociales, antes de que la responsable de Podemos fuera nombrada ministra.





"Lo único que le puedo decir, lo repito y lo digo con absoluta claridad y contundencia es que la institución de la Monarquía constitucionalmente reconocida es un factor de estabilidad para España y el Rey Felipe VI representa perfectamente los valores de la España actual, moderna, de progreso, de tolerancia, de diálogo e insisto, es un factor de seguridad para todos los españoles", ha precisado la ministra de Defensa.





En su opinión, el Rey Felipe VI da cada día imagen de transparencia, honorabilidad y buen hacer y recalca que tanto el Monarca como la institución contribuyen a dar estabilidad y a hacer de España un país con proyección internacional. Por lo tanto, ha dejado claro que no comparte "en absoluto las críticas que se hacen a la institución de la Monarquía".





"Nadie está por encima de la ley"

En cuanto a la posibilidad de que el Rey emérito regrese a España, ha dicho ignorar lo que vaya a hacer Don Juan Carlos. Margarita Robles ha declarado ser "muy respetuosa" con el trabajo que está realizando la Fiscalía y el poder judicial tras las regularizaciones de fondos que ha realizado el padre de Felipe VI ante Hacienda.





En este sentido, ha dejado claro que "nadie está por encima de la Ley, ni por supuesto el Rey emérito". En su opinión, si éste ha tenido algún tipo de responsabilidad "tendrá que asumirla". Pero también considera que hay que "respetar la presunción de inocencia desde el punto de vista penal para todos los ciudadanos".





La ministra de Defensa sí ha querido recalcar la "confianza plena" y la "satisfacción" por tener una Monarquía parlamentaria representada por el Rey Felipe VI que, ha insistido, está realizando su trabajo dando estabilidad, serenidad y proyección internacional a España.





"Yo me siento profundamente identificada con esos valores que en este momento representa la Monarquía y representa el Rey Felipe VI, de transparencia y compromiso con los ciudadanos españoles", ha remachado.