El Deportivo inicia esta tarde la escalada en As Eiroas

La pretemporada del Deportivo sube un punto el nivel y esta tarde (19:00 horas) afronta un test más serios, a priori, que los dos bolos anteriores. Enfrente, un equipo de Segunda Federación, solo un peldaño por debajo de la categoría de los blanquiazules, el Bergantiños de José Luis Lemos.



Los carballeses esperan en As Eiroas, donde la temporada pasada, también en la preparación de los herculinos, lograron contrarrestarles y firmaron un empate sin goles.



Depor y Bergan son equipos renovados respecto a la temporada pasada. Hace unos días, el rival del equipo blanquiazul sacó adelante su primer amistoso ante el Noia (1-3). Allí contó con 19 jugadores de la primera plantilla y dos a prueba, Toni Vilar y Sidney Ntsengye. Yelco y dos de los delanteros que llegaron al equipo este verano fueron los goleadores ante el rival de Tercera.



En el plantel rojillo hay varios ex del Deportivo como el lateral derecho Blas Alonso, el defensa Iago Parga, el lateral izquierdo Aarón Rama, el centrocampista Marcos Remeseiro, o el delantero Uxío da Pena, que la temporada pasada se enfrentó el equipo coruñés con la camiseta del Salamanca en Segunda División B.



En la punta del ataque, junto al exblanquiazul, está Antón Escobar, que pasó por el filial del Lugo. El Bergantiños iniciará la temporada el 5 de septiembre en el campo del Langreo.



El Deportivo desplaza a Carballo a 23 futbolistas con la presencia destacada de Celso Borges, que esta misma semana se incorporó a la pretemporada después de haber participado en la Copa de Oro de la CONCACAF con la selección costarricense, a la que aportó dos goles. Su futuro está en el aire por el recorte presupuestario del club herculino, en el que tiene una de las nóminas más altas (es progresiva). Cuando inició las vacaciones, su intención, a priori, era quedarse en el plantel esta temporada en Primera Federación.



Borja Jiménez no ha podido contar con Valín, Uche, Pablo Brea, Menudo y Alberto Benito. Alberto, Trilli, Yeremay, Noel y Nájera son los jugadores de las categorías inferiores que figuran en la convocatoria.









Entradas agotadas





Por protocolo Covid, el aforo de As Eiroas queda reducido a 400 personas y el Bergantiños solo pondrá a la venta alguna entrada suelta procedente de socios que no la hayan retirado. El Depor retransmitirá el partido en Youtube.