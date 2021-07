Lo de ser astronauta se complica un poco

a la Administración Federal de Aviación de EEUU no le gusta nada la moda esta de que los muchimillonarios se compren un cohete, se vayan al espacio y ya se consideren astronautas. Así que ha decidido que para ser astronauta hace falta algo más que montarse en un avión y subir hasta cien kilómetros de altura. Ahora hay que realizar actividades durante el vuelo que fueron esenciales para la seguridad pública o contribuyeron a la seguridad de los vuelos espaciales tripulados. Vamos, que ya no llega con ser millonario y hacerse un selfie, por muy alto que se esté FOTO: Bezos ya no es astronauta | EFE/ Blue Origin