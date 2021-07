El Gobierno local alega que la piscina de O Castrillón se está reforzando

Agosto se acerca a marchas forzadas y con él, el calor, pero los vecinos de O Castrillón no van a poder aliviarse en la piscina de centro deportivo de su barrio, por la sencilla razón de que no está abierto. Desde el Ayuntamiento aseguran que están trabajando en instalaciones interiores (dando de alta el gas, la electricidad) y trabajando en refuerzos de la piscina. Esperan que se pueda poner en marcha “lo antes posible”. Pero a los vecinos se les ha acabado la paciencia: ayer presentaron mil firmas en el registro municipal de María Pita y se plantean nuevas iniciativas de protesta.



El presidente de la asociación Castrillón Urbanizado Soto “IAR”, Ramiro Otero, denunció que “el Gobierno local nos obligó para seguir presionando para la apertura del complejo deportivo que ya está listo y que la propia alcaldesa se había en abrir ya en marzo o abril”. Otero criticó la falta de diálogo del Gobierno local con los vecinos. Para Otero, que no se haya dado todavía a Emvsa el modificativo de crédito necesario para comprar el equipamiento y el personal, es inexplicable. “Tenemos comprometido con los vecinos una nueva reunión para saber qué acciones a seguir, pero está claro que no nos vamos a callar. Entendemos que es un castigo (el Gobierno local y la asociación no están en sintonía política) y un falta de diálogo”, recalcó Otero.





Oposición





A la entrega de las firmas se presentaron varios concejales de la oposición. Entre ellos, Alberto Lema, de la Marea Atlántica criticó “a falta de planificación nos orzamentos que fixo que quedaran sen gasolina” que añadió que “o que piden os veciños é que se rematen as obras inmediatamente”.



Para Roberto Coira, del PP, es un ejemplo más de mala gestión: “Los vecinos no entienden por qué esas instalaciones no están abierta y no tienen por qué preocuparse de si tienen material o personal. Estamos a las puertas del mes de agosto, la piscina no se va a abrir y está deteriorándose”. Por su parte, Francisco Jorquera, del BNG, criticó que la gestión vaya a ser privada y que se unifique con la de San Diego. “Discrepamos radicalmente” y lo consideró “una demostración de total ineficacia na xestión” de todos los complejos deportivos.