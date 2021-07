La asociación de vecinos de Castrillón-Urbanización Soto “IAR” ha recopilado más de mil firmas para exigir la apertura inmediata del complejo deportivo de O Castrillón, así como la gestión pública del mismo a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa). La junta directiva tiene previsto entregarlas hoy en el registro municipal de María Pita.



La recogida de firmas fue fruto de un acuerdo de la reunión vecinal del uno de julio en la plaza de Pablo Iglesias y en ella han colaborado más de sesenta establecimientos. Para la asociación, “resulta evidente el malestar existente por el retraso del inicio del funcionamiento del complejo”. Además, recuerdan que han solicitado una entrevista con la alcaldesa, Inés Rey, que todavía no les ha concedido.



El presidente de la asociación del barrio, Ramiro Otero, ha señalado en otras ocasiones que “a alcaldesa engana a xente do barrio, dixo que no mes de abril estaría aberto”. El complejo deportivo es una antigua demanda de O Castrillón, cuyo cumplimiento lleva demorándose veinte años y que parecía que se vería materializada en este mandato pero los problemas sobre el sistema de gestión lo mantienen cerrado y sin equipamiento.



Los vecinos quieren una gestión pública y, en principio, eso es lo que ocurrirá. Pero Emvsa, necesita una ampliación de capital para pagar el equipamiento y otros gastos (se estiman en 200.000 euros), puesto que los presupuestos de este año están prorrogados. Rey siempre ha insistido en que “el complejo deportivo que este Gobierno ha sacado adelante será una realidad de este mandato y a la mayor brevedad será abierto al público”.