Hace 25 años: Dura competencia por un piso en Los Rosales y recibimiento a Roberto Naveira

El periódico del 31 de julio de 1996 abría su edición con el temor de que ETA pudiera tener todavía infraestructura en Galicia, los preparativos para la feria taurina y los heridos al caer un ascensor en la torre de los Maestros.









Palmou no da por desmantelada la presencia de ETA en Galicia

El conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, Xesús Palmou, admitió ayer que el desmantelamiento del comando etarra que actuaba en Pontevedra puede estar aún sin concluir. En este sentido, el conselleiro apuntó que el Ministerio del Interior sigue realizando pesquisas y que una operación de este tipo no se cierra con una detención, sino que tiene que haber investigaciones posteriores. El conselleiro explicó que lo que procedía era investigar y no dar información previa, en relación a las críticas de Francisco Vázquez, que se quejó de no haber sido informado de la existencia del comando y de que él mismo estaba en el punto de mira.





Dos personas resultaron heridas al caer un ascensor

Dos personas resultaron anoche heridas de carácter leve tras caerse un ascensor en una céntrica vivienda de La Coruña, según informaron fuentes de la Cruz Roja. El accidente se produjo en torno a las diez y veinte de la noche y, al parecer, se produjo por un exceso de peso, ya que en ese momento seis personas ocupaban el ascensor. Uno de los heridos fue trasladado al Juan Canalejo en ambulancia con una fractura en la pierna y contusiones, mientras que los demás se fueron en vehículos privados. El ascensor siniestrado es uno de los dos que existen en la torre de los Maestros, en la calle Juan Flórez, y está capacitado para seis personas. El accidente pudo haber tenido peores consecuencias porque, según dijeron los vecinos, los ocupantes se habían subido en el sexto piso.









Dura competencia por un piso

Cerca de 2.600 personas han entregado ya en las oficinas de Ceurga, en Juan Flórez 15, los documentos necesarios para optar a las 340 viviendas de protección oficial que Xestur, empresa dependiente de la Xunta, construirá en la zona residencial de Los Rosales. La lista de personas que resultarán "agraciadas" se hará pública a finales del próximo mes de septiembre o primeros días de octubre. Xestur construirá 340 viviendas, con una superficie que oscila entre los 59 y los 85 metros cuadrados.





La nueva grada de Riazor se estrenará con el torneo

La organización del Trofeo Teresa Herrera está trabajando en los últimos días a tope. La puesta en marcha de la nueva grada, denominada de "Pabellón", será una de las grandes novedades del torneo, ya que se intentará que las obras que allí se realizan concluyan precisamente el jueves día 8, la fecha prevista para la inauguración del torneo entre el Deportivo y Botafogo. En la nueva grada se han habilitado 9.800 plazas, todas ellas, de momento, si numerar, lo que permitirá que Riazor se cierre totalmente y cuente con una capacidad para 35.000 espectadores.









Roberto Naveira llegó a La Coruña

Un grupo de amigos y de judokas recibieron ayer al coruñés Roberto Naveira, que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Naveira que tuvo mala fortuna en su combate de la tercera ronda, se mostró feliz por el recibimiento de sus compañeros de gimnasio y dijo que se sentía feliz, a pesar de no haber cumplido su sueño de ser medalla en Atlanta.