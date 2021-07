La cifra de contagios de covid diarios alcanza un nuevo máximo al acercarse a 300

Continúa el ascenso de casos en el área sanitaria que alcanza un nuevo máximo de contagios diarios en este ola al sumar caso 300. Lo que no cambia es la situación hospitalaria, que anota los mismo 63 ingresados (52 en camas convencionales y once en UCI).



La última actualización del Servizo Galego de Saúde computa, además de 298 nuevos contagios, 95 altas, con lo que se confirman 203 casos activos más, pasando de 3.121 a 3.324.



Entre este informe y el anterior se realizaron 2.636 test diagnósticos, con una positividad algo superior al 10%. Desde el inicio de la crisis sanitaria, 31.298 ciudadanos superaron el coronavirus en A Coruña-Cee mientras que el número de muertes se sitúa en 604, la última el día 22.



En cuanto a la incidencia, se incrementa en la ciudad y en los municipios más cercanos, como Cambre, Culleredo y Oleiros.



A Coruña, con 1.626 contagios diagnosticados en las últimas dos semanas y 923 en los últimos siete días, supera los 650 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos aportados por el Sergas.





En el primer semestre, se realizaron 16.714 cirugías, 3.125 más que en el de 2020





El más afectado de la comarca, con una incidencia por encima de los 280, sigue siendo Oleiros, uno de los más poblados y el único en nivel alto de restricciones, con las consiguientes consecuencias negativas en el sector de la hostelería, uno de los más castigados por la crisis del covid-19.



También se incrementa el índice en Culleredo, que supera los 600, y Cambre y Sada, donde se sitúan por encima de 500.



Los únicos de la comarca coruñesa que no registran cambios son Abegondo y Carral. Tampoco se ven variaciones en Betanzos.









Balance





El área sanitaria publicó en las últimas horas el informe de actividad, que señala que, a pesar de la situación, se mantuvieron “os tempos para acceder a cirurxías e consultas externas”, con 16.714 intervenciones en el primer semestre, 3.125 más que en 2020.



En este sentido, el informe señala que “a pesares da situación da pandemia, a espera media para as intervencións cirúrxicas de prioridade un e para as vías rápidas de cancro, continúa a reducirse”, indica el Sergas.



Con estos números, la Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee agradece a sus profesionales la tarea que están desempeñando para poder alcanzarlos, pues “sen o seu traballo, esforzo, implicación e compromiso non sería posible”, señalaron desde el equipo que encabeza Luis Verde.









Tiempos





El tiempo medio de espera para intervenciones se reduce a 74 días, y para los pacientes con patología de prioridad uno se sitúa en los 15,6 días, “moi por debaixo do obxectivo establecido en 30”. Además, en el área de transplantes, en estos seis meses “lévanse realizados 131 inxertos, o que supón unha cirurxía transplantadora cada 30 horas”, exponen desde el Área A Coruña-Cee.



Las consultas realizadas también aumentan hasta las 374.097, lo que supone 55.164 más que en el primer semestre del año pasado, reduciéndose el tiempo medio de espera hasta los 37,9 días, 20,6 días menos que en 2020..



También para las pruebas diagnósticas se reducen las esperas en 37 días, pasando de los 116,6 en 2020 a los 79,3 en 2021.



El dato de ingresos realizados desde enero en el área sanitaria se eleva a 19.156, y los servicuos de urgencias atendieron a 72.650, 2.235 más que en 2020



Además, por los PAC pasaron casi 90.000 ciudadanos, y a estos se añadan las 140.365 consultas telefónicas y las 70.517 presenciales en Atención Primaria.