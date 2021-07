Viñetas desde o Atlántico recupera las charlas, reuniones y firmas

El Salón del Cómic Viñetas desde o Atlántico presentó su 24 edición que recupera las charlas, las reuniones y las firmas en una actividad que será próxima a la normalidad.



Así lo anunciaron su director, Miguelanxo Prado, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en la rueda de prensa celebraba ayer en el Ayuntamiento. La regidora agradeció el trabajo de Miguelanxo Prado y su equipo para llevar a cabo esta edición que será “el primer salón del año”, después de que no se celebraran los de Barcelona y Tenerife.



La alcaldesa destacó que todos los autores “son referencia”, subrayó que estos “abordan todos los subgéneros” y también se congratuló por la “presencia femenina” que tendrá esta edición.



“Viñetas conecta a los autores con la gente, es un acto de todas y todas y estamos encantados de presentarlo un año más, es un evento que ya es tradición en nuestras fiestas”, dijo. Inés Rey mostró su compromiso con la cultura y se lamentó “porque sabemos que esta pandemia se llevó por delante a autores y autoras que no pudieron tener ingresos”.



Por su parte, Prado dijo que por culpa de “la situación sanitaria” no podrán venir autores extranjeros, ni tampoco habrá talleres para los más pequeños “al estar sin vacunar y tener contacto físico”.









Situación precaria





“La cultura sufre un ERTE encubierto porque ninguno de los implicados está protegido. Hay muchos autores y autoras que desaparecieron del panorama, los best-sellers vendieron más, pero la gente que estaba en una situación más precaria fue desapareciendo del panorama”, explicó.



Destacó que el cartel de la edición, de Teresa Valero, es “muy indicado” porque salen símbolos como Batman, Tintín, Mortadelo o Astérix y Obélix y desde el Salón de Cómic buscan “dar la imagen de que seguimos produciendo”.



El Salón del Cómic Viñetas desde o Atlántico se celebrará del 9 al 15 de agosto. También se hará la tradicional Feira da Historieta que concentrará en los jardines de Méndez Núñez a las principales librerías y editoriales especializadas.



En el Kiosko Alfonso se podrán ver originales de autores como Nuria Tamarit, Tyto Alba, Teresa Valero y Javier Olivares y Santiago García. En Palexco los amantes de la ciencia ficción tendrán una cita con un clásico: “Dune”.