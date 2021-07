Los afectados de la ampliación del Chuac temen un aumento del número de derribos

La plataforma de afectados por la ampliación del Chuac emitió ayer un comunicado en el critica a la Xunta por no informar debidamente sobre la propuesta de adjudicación a la redacción del proyecto y dirección de obra de dicha ampliación. Según lo que han podido deducir de la imagen virtual, el número de viviendas afectadas sería superior a lo estimado inicialmente, y no aparecen los aparcamientos previstos ni cuales serán los accesos.





Mónica Díaz, presidenta de la asociación vecinal de Eirís y portavoz de la plataforma, recuerda la promesa, tanto de la Xunta como del Ayuntamiento, de la “mínima afectación aos residentes da zona”. Aseguran que para construir los nuevos edificios será necesario barrenar y que eso significa que habrá que interrumpir intervenciones quirúrgicas. También reprocha el peso del problema de tráfico en el criterio.





La plataforma reclama, por tanto, un hospital nuevo para el área de ACoruña-Cee y no solo una amplicación, que no se olvide que la mayor parte de las nuevas construcciones acogerán centros existentes que desaparecerán para concentrar todos los servicios en el hospital y que no se cierre el Materno, el Centro Oncológico y el Centro de Especialidades de O Ventorillo.